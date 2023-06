Berlin (ots) -Die letzte Silvesternacht hat wieder gezeigt: Die archaische Böllerei muss ein für alle Mal enden - zum Schutz von Menschen, Tieren und Umwelt. Doch bisher haben Kommunen kaum Spielraum, um großflächige Feuerwerksverbotszonen zu erlassen. Berlins Innensenatorin Iris Spranger hat den Handlungsbedarf erkannt und deswegen schon im Januar verkündet, eine entsprechende Gesetzesänderung auf der nächsten Innenministerkonferenz zu diskutieren. Diese findet nun vom 14. bis 16. Juni in Berlin statt.Mit einer bildstarken Aktion vor dem Hotel Pullman Berlin Schweizerhof fordert die Deutsche Umwelthilfe (DUH) Innenministerin Faeser auf, die Überarbeitung der Sprengstoffverordnung jetzt abzuschließen und damit den Weg frei zu machen für ein endgültiges und flächendeckendes Böllerverbot - damit Silvester noch in diesem Jahr friedlich und böllerfrei stattfinden kann!Die Aktion bietet sich vor allem für Film- und Fotoredaktionen an. Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de.Datum:Donnerstag, 15. Juni 2023 um 8:30 UhrOrt:Hotel Pullman Berlin SchweizerhofBudapester Straße 2510787 BerlinPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, http://www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe, http://www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5529625