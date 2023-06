Friedberg (ots) -- Mitsubishi Motors baut seine Präsenz im Kleinwagensegment weiter aus.- Neuer Mitsubishi COLT wird in drei modernen Motorisierungen und vier Ausstattungsvarianten verfügbar sein.- Nach der Weltpremiere im Juni ist der Verkaufsstart für Herbst 2023 geplant.- 5 Jahre Garantie serienmäßig.Ob Kleinfamilie, Berufspendler, Fahranfänger oder Rentner: Immer mehr Menschen setzen im Alltag und Beruf auf Kleinwagen und damit auf das B-Segment der Automobilindustrie. Geringer Kraftstoffverbrauch, vorteilhafte Wendigkeit im Stadtverkehr und bequemes Einparken sind nur einige der zahlreichen Gründe für die wachsende Bedeutung der Kleinwagenklasse. Nach der Einführung des neuen ASX im Frühjahr baut Mitsubishi Motors nun auch mit dem neuen COLT seine Produktpalette im stark nachgefragten deutschen B-Segment weiter aus und reagiert damit auf die aktuellen Anforderungen an moderne Mobilität und umfassende Komfort- und Sicherheitsausstattung bei einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.Der Mitsubishi COLT blickt auf eine lange Tradition zurück und genießt bei den Fans der Marke Mitsubishi einen wahren Kultstatus: Als echte Ikone steht das Modell beispielhaft für Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und ist auf einzigartige Weise mit der Marke Mitsubishi verbunden. Seit seiner Markteinführung 1978 in Deutschland wurden über 420.000 COLT verkauft, mehr als 90.000 davon sind immer noch im täglichen Einsatz. Eine perfekte Grundlage für den Erfolg des neuen COLT, der am 8. Juni seine Weltpremiere feierte.Speziell für den europäischen Markt entwickelt, verbindet die neue, siebte europäische Generation des COLT kraftstoffsparendes Fahrvergnügen mit hohem Komfort und modernem Design. Neben dem unverwechselbaren Dynamic Shield Frontdesign - dem Markengesicht von Mitsubishi - und dem ikonischen Drei-Diamanten-Logo sorgen die markanten LED-Leuchten an Front und Heck für eine einzigartige Lichtsignatur. Der brandneue COLT-Schriftzug und die Mitsubishi-Wortmarke runden das moderne Design ab.Der neue COLT wird mit drei unterschiedlichen Motorisierungen sowie den drei Ausstattungsvarianten BASIS, PLUS und TOP und der Einführungsvariante "Intro Edition" angeboten. Die individuelle Auswahl aus verschiedenen Antriebs- und Ausstattungsvarianten ermöglicht ein hohes Maß an Individualisierung und wird im neuen COLT von zahlreichen Fahrassistenz- und Sicherheitssystemen begleitet.Neben dem Basismodell mit innovativem 1,0-Liter-Dreizylinder-Benzinmotor mit Multi-Point-Einspritzung, Fünfgang-Schaltgetriebe und eine Leistung von 49 kW (67 PS), wird der COLT auch in einer leistungsstärkeren Variante mit 1,0-Liter-Dreizylinder-Benzinmotor mit Turbo und einer Leistung von 67 kW (91 PS) erhältlich sein, der mit Multi-Point-Injection und einem Sechsgang-Schaltgetriebe gekoppelt ist. Highlight der Modellpalette ist der COLT mit effizientem Hybridantrieb (HEV), der einen 1,6-Liter-Benzinmotor mit zwei Elektromotoren und einem automatischen Multimode-Getriebe kombiniert. Damit erreicht das Fahrzeug eine Leistung von 105 kW (143 PS).[1]Bereits in seiner BASIS-Variante verfügt der neue Mitsubishi COLT über eine Tempoautomatik mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Verkehrszeichenerkennung (TSR), einen aktiven Spurhalteassistent (LKA) sowie ein Auffahrwarnsystem mit Fußgänger- und Fahrradfahrererkennung und Notbremsassistent (FCM+). Hinzu kommen elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel, Klimaanlage, Licht- und Regensensor sowie Bi-LED-Scheinwerfer für beste Sicht.Für noch mehr Komfort sorgt die Ausstattungsvariante PLUS, die in allen drei unterschiedlichen Motorisierungen mit 16-Zoll-Leichtmetallfelgen verfügbar ist. Ebenfalls ab der PLUS-Ausstattung mit 16-Zoll-Leichtmetallfelgen ist der neue COLT als effizienter Hybrid (HEV) verfügbar. Ein beheizbares Lederlenkrad, eine Klimaautomatik, induktive Ladefunktion, eine zweistufige Sitzheizung für die Vordersitze und stark getönte Scheiben ab der B-Säule (Privacy Glass) erhöhen den Komfort des neuen COLT zusätzlich. Hinzu kommen Einparkhilfen vorne und hinten, eine Rückfahrkamera mit Hilfslinien sowie das Smart-Key-System inklusive Start-Stopp-Knopf für den schlüssellosen Zugang zum Fahrzeug.Das Einführungsmodell Intro Edition mit 17-Zoll-Leichtmetallfelgen ist als Turbobenziner mit Sechsgang-Schaltgetriebe und als Hybrid erhältlich und ergänzt die bisherigen Ausstattungsvarianten um weitere Fahrassistenz- und Sicherheitssysteme wie dem Fernlicht- und Totwinkelassistent (BSW) sowie adaptive Tempoautomatik (ACC). Hochwertige, höhenverstellbare Stoff-/Kunstledersitze, Fensterzierleisten in Silber-/Chrom-Optik sowie ein 3D-Navigationssystem mit großem 9,3-Zoll Touchscreen bilden weitere Highlights dieser Variante.Höchsten Komfort und erstklassiges Design bietet die Ausstattungsvariante TOP, die wahlweise als Turbobenziner mit Sechsgang-Schaltgetriebe oder als Hybrid erhältlich ist. Neben einem umfangreichen Infotainment-Angebot mit Bose® Premium Sound-System mit 9 Lautsprechern inklusive Subwoofer und digitalem 10,25-Zoll-Farbdisplay, kann der Fahrer dank der Multi-Sense-Technologie sowohl den Innenraum als auch das Fahrerlebnis von der Ambientebeleuchtung über verschiedene Fahrmodi für die individuelle Abstimmung von Lenkung und Ansprechverhalten des Motors personalisieren. Darüber hinaus verfügt der neue COLT in der TOP-Version über einen Ausparkassistent (RCTA), 360-Grad-Umgebungskameras, sowie einen intelligenten Parkassistent mit, der das Einparken auf Wunsch teilautomatisch übernimmt.Wie alle anderen Mitsubishi Modelle auch, kommt der neue COLT mit 5 Jahren Garantie, die durch die aktuelle "Nimm Acht"-Aktion[2] kostengünstig um drei Jahre zum Preis von einem Jahr verlängert werden kann. Zusätzlich gewährt Mitsubishi für den COLT eine achtjährige Garantie auf die Fahrbatterie (für HEV) sowie eine bis zu 20jährige Mobilitätsgarantie.Mit Produktionsstart im September im Werk in Bursa (Türkei) ist die Markteinführung des neuen Mitsubishi COLT für Herbst 2023 geplant.Das vollständige Bildmaterial können Sie hier (https://presse.mitsubishi-motors.de/pm/der-neue-mitsubishi-colt-rueckkehr-einer-ikone) herunterladen.Verbrauchs- und EffizienzwerteKraftstoffverbrauch (l/100 km) Colt 1.0 Benziner 49 kW (67 PS) 5-Gang kombiniert 5,5; CO2-Emission (g/km) kombiniert 122-119. Colt 1.0 Turbo-Benziner 67 kW (91 PS) 6-Gang kombiniert 5,6; CO2-Emission (g/km) kombiniert 121-118. Colt Hybrid 1.6 Benziner 69 kW (94 PS), Elektromotor 36 kW (49 PS), Systemleistung 105 kW (143 PS) kombiniert 4,4; CO2-Emission (g/km) kombiniert 101-93.[1][1] Das Angebot kann je nach Markt variieren. Die genannten Leistungs- Verbrauchs- und Emissionswerte sind vorläufige Werte. Endgültige Werte werden nach Abschluss der Homologation vorliegen. Der WLTP-Prüfzyklus hat den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für diese Fahrzeuge keine NEFZ-Werte und keine CO2-Effizienzklassen vorliegen. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch von Kraftstoff und den CO2 -Emissionen hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc. Dies und zusätzliche Ausstattungen sowie Zubehör können zu höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO2-Werten führen.[2] 5 Jahre Herstellergarantie* plus 3 Jahre Anschlussgarantie als Reparaturkostenversicherung für wesentliche Bauteile mit nach km-Leistung gestaffelter Materialkostenbeteiligung gemäß den näheren Bedingungen der CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft. Preise modellabhängig. Gültig ab 01.01.2023 bei Kauf eines Neufahrzeugs, bis 3 Monate nach Erstzulassung, nur bei Mitsubishi Handelspartnern als Vermittler. 