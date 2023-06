Berlin (ots) -Auch vier Tage nach der Zerstörung fließt weiter Wasser aus dem Kachowka-Staudamm. Über 600 Quadratkilometer der Cherson-Region stehen bereits unter Wasser. Das gesamte Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht absehbar, hundertausende könnten in den nächsten Wochen an Wasserknappheit leiden. Auch nördlich von Cherson Stadt, in der Region Chernobraivka, sind Dörfer von Wasser eingeschlossen und für Hilfsorganisationen schwer zugänglich. Mit Booten erreichten die Mitarbeitenden der Johanniter-Partnerorganisation NEW DAWN gestern die abgelegenen Dörfer.An Bord hatten sie Trinkwasser und Wasserfilter, mit denen täglich 1200 Liter Wasser gereinigt werden können. Auf dem Rückweg nahmen sie Menschen und Tiere mit, um sie in sicherere Gebiete zu bringen. "Boote sind in den Dörfern nicht vorhanden und viele Bewohner können nicht schwimmen", berichtet Philipp Francke, Koordinator bei NEW DAWN.Auch die Johanniter-Partnerorganisation ELEOS hilft bei der Evakuierung. Insgesamt sind von beiden Organisationen bereits neun Boote im Einsatz, die auf dem Hinweg Hilfsgüter in die Dörfer und auf dem Rückweg Menschen in Sicherheit bringen. "Die Spendenbereitschaft der ukrainischen Bevölkerung ist enorm. Wir bekommen so viele Sachen gespendet, dass wir ein Verteilzentrum einrichten mussten, in das jetzt täglich LKWs von Odessa aus Hilfsgüter nach Cherson bringen. Von hier aus werden die Güter dann mit Booten verteilt", beschreibt Francke die Situation.Erschwert werden die Hilfsmaßnahmen durch die schwierige Sicherheitslage. "Es kam in unserer Projektregion gestern zu heftigem Beschuss. Unsere Mitarbeitenden konnten sich gerade noch in Sicherheit bringen", erklärt der gebürtige Hamburger Philipp Francke.200.000 Euro für Soforthilfe bereitgestelltZusätzlich zu den Spenden der Bevölkerung beschaffen NEW DAWN und ELEOS mit Geldern der Johanniter bis zu 1000 Wasserfilter, 1000 Hygiene-Kits, Kleidung, Schwimmwesten, Medikamente, Matratzen, Feldbetten und rund 100.000 Liter Trinkwasser. Insgesamt stellen die Johanniter für die Soforthilfe nach der Flutkatastrophe vorerst 200.000 Euro bereit.Darin enthalten ist ein signifikanter Beitrag der BayWa Stiftung. Bereits seit Beginn des Krieges unterstützen die Stiftung und die BayWa AG die Johanniter mit Logistik sowie Großspenden. "Wir sind sehr dankbar für diese großartige Kooperation", freut sich Susanne Wesemann, Leiterin der Johanniter-Auslandshilfe.Die Johanniter in der UkraineDie Johanniter sind seit Kriegsbeginn in der Ukraine tätig. Sie helfen Geflüchteten, Vertriebenen, Gebliebenen und Rückkehrern in verschiedenen Regionen der Ukraine. So werden gemeinsam mit den Partnern in 100 Städten und Dörfern landesweit monatlich rund 30.000 Menschen mit Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln unterstützt.Für die Nothilfe in den Überflutungsgebieten rufen die Johanniter die Bevölkerung zu Spenden auf.Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.Stichwort: "Ukraine"IBAN: DE94 3702 0500 0433 0433 00 (Bank für Sozialwirtschaft)Hinweis an Redaktionen:Florian Beck, Johanniter-Programmreferent für die Ukraine, und Philipp Francke, Koordinator bei NEW DAWN, stehen für Interviews zur Verfügung.Pressekontakt:Sandra Lorenz, Fachbereichsleiterin Kommunikation Auslandshilfe,Telefon: 0172 / 563 87 40, medien@johanniter.de;Updates regelmäßig auf Twitter @JohanniterIntOriginal-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14240/5529695