Der Goldpreis startet heute kaum verändert in den Tag. Nach der Rally des gestrigen Mittwochs rückt nun der nächste Mittwoch immer mehr in den Blick der Anleger. Dann wird die US-Notenbank ihren Zinsentscheid bekannt geben. Aktuell rechnen knapp 73 Prozent damit, dass die Fed eine Zinspause einlegen wird. Doch ausgemachte Sache ist das noch nicht.Blickt man etwas mehr in die Zukunft, dann könnte noch eine Zinsanhebung im Juli über die Bühne gehen. Möglich ist aber auch, dass die Fed die Zinsen kommende ...

