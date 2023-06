© Foto: picture alliance/ZUMAPRESS.com/Hugo Amaral



In den USA hat sich mit den Klagen der SEC gegen Binance und Coinbase ein regelrechtes Krypto-Börsenbeben entwickelt. Doch die US-Investorin Cathie Wood glaubt, dass Coinbase gestärkt daraus hervorgehe. Die Hintergründe.

Die Kryptobörse Coinbase dürfte von den rechtlichen Problemen ihres Konkurrenten Binance profitieren, glaubt US-Starinvestorin Cathie Wood. Die Anklagepunkte gegen Coinbase seien weniger gravierend als die gegen Binance. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet.

Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) hat kürzlich ein Verfahren gegen die beiden weltweit größten Kryptobörsen Binance und Coinbase eingeleitet. Der SEC wirft Binance vor, eine nicht lizenzierte Börse in den USA zu betreiben und illegale Finanzgeschäfte und -dienstleistungen anzubieten. Eine entsprechende Klage wurde am Montag eingereicht. Zuletzt forderte die Aufsicht sogar, das US-Vermögen von Binance einzufrieren, berichtet das Handelsblatt.

Auch die börsennotierte Kryptobörse Coinbase ist ins Visier der Ermittler geraten. Die SEC wirft Coinbase vor, gegen die Regeln der Aufsichtsbehörde verstoßen zu haben. Der Aktienkurs von Coinbase brach daraufhin am Dienstag zeitweise um bis zu 20 Prozent ein. Konkret wirft die SEC dem Krypto-Unternehmen Versäumnisse beim Schutz der Anleger vor Betrug und Manipulation vor. Auf der Kryptobörse seien Token gehandelt worden, die eigentlich nicht registrierte Wertpapiere seien, so der Vorwurf.

Doch US-Starinvestorin Cathie Wood argumentiert, das Coinbase keiner kriminellen Aktivität beschuldigt werde. Ganz anders sehe dies bei Binance aus: "Die meisten Vorwürfe gegen Binance haben nichts mit Coinbase zu tun."



Ark ist der viertgrößte Anteilseigner von Coinbase und hat seinen Anteil bei Kursrückgängen seit fast einem Jahr aufgestockt.

Wood sagte, sie sei weiterhin zuversichtlich, dass Bitcoin das Kursziel von einer Million US-Dollar je Coin bis 2030 erreichen werde. Sie erklärte, je mehr Unsicherheit und Volatilität in der Weltwirtschaft herrsche, desto mehr Vertrauen habe sie in den Bitcoin.

Tipp aus der Redaktion: FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter gibt einen exklusiven Einblick in fünf charttechnisch aussichtsreiche Pharma-Werte. Jetzt kostenlosen Report hier herunterladen!

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion