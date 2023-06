Die Aktien von Rheinmetall haben am heutigen Freitag eine Erholung im Abwärtstrend gestartet und sind dabei bis in den Bereich des 10er-EMA hochgelaufen. Aktuell notieren die Aktien im Bereich von 242 Euro mit einer bullischen Tageskerze. In der vorherigen Analyse zu Rheinmetall hieß es: "Neue Short-Positionen würden sich im Bereich um den 10er-EMA anbieten. Es ist mittelfristig weiterhin mit einem Kursrückgang bis 230 Euro und weiter zum 200er-EMA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...