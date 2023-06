Köln (ots) -Bundeskanzler Olaf Scholz und William Clay Ford Jr., Executive Chair Ford Motor Company, eröffnen am Montag, 12. Juni 2023, gemeinsam das neue Electric Vehicle Center von Ford in Köln.Ford hat das traditionsreiche Werk in Köln-Niehl mit Investitionen von zwei Milliarden US-Dollar in ein hochmodernes Electric Vehicle Center umgebaut, in dem zukünftig die neuen Elektrofahrzeuge für Millionen europäischer Autofahrer vom Band laufen. Neben Martin Sander, General Manager Ford Model e, wird an der Eröffnung der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen Hendrik Wüst sowie weitere VIP-Gäste und Beschäftigte von Ford teilnehmen.Ford überträgt die Eröffnung in einem Livestream amMontag, 12. Juni 2023,um 14.30 Uhrunter https://youtube.com/live/ywM3T4rkcyc# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.Pressekontakt:Kontakt: Ute MundolfFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/5529729