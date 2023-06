Mainz (ots) -Es waren Bilder, die durch ganz Deutschland gingen: Randalierende junge Männer, die in der Silvesternacht Polizei und Rettungskräfte attackierten. Berlin wurde zur "Chaos-Stadt" erklärt, und die Randalierer aus dem Bezirk Neukölln als "kleine Paschas" verurteilt. Ein halbes Jahr später schaut das "ZDF-Morgenmagazin" (https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin) mit "moma vor Ort" genauer hin: Was sind die Ursachen für die Gewalt? Wird dort ein ganzer Bezirk mit seinen Bürgerinnen und Bürgern in Haftung genommen für ein paar Krawallmacher? Wo liegen die Herausforderungen in einem Stadtteil mit hohem Migrationsanteil und wie können Lösungen aussehen? ZDF-Moderator Mitri Sirin und seine Gäste vor Ort sprechen darüber am Dienstag, 13. Juni 2023, von 6.00 bis 9.00 Uhr live auf dem Karl-Marx-Platz in Berlin-Neukölln.In jeder halben Stunde zwischen 6.00 und 9.00 Uhr schaltet das "ZDF-Morgenmagazin" zu Mitri Sirin nach Neukölln, der dort mit politisch Verantwortlichen und Betroffenen spricht. Kai Wegner (CDU), neuer Regierender Bürgermeister von Berlin, und Martin Hikel (SPD), Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, stellen sich bei "moma vor Ort" den Fragen von Mitri Sirin. Dieser berichtet zudem in einer On-Reportage über Menschen, die versuchen, Lösungen vor Ort zu finden und Perspektiven gerade auch für die junge Generation zu schaffen, die mit Vorurteilen und schwierigen familiären Situationen zu kämpfen hat. Vorgestellt werden unter anderen die "Stadtteilmütter", die Familien mit Migrationserfahrungen zu Themen rund um Erziehung, Bildung und Gesundheit informieren und beraten.Bei "moma vor Ort" im Gespräch sind eine Staatsanwältin, die mit jungen Straftätern zu tun hat, sowie Schauspieler Levy Rico Arcos, der in Berlin-Neukölln aufgewachsen ist und die Hauptrolle des Jugendlichen Lukas in "Sonne und Beton" verkörpert, einem in diesem Jahr viel beachteten Spielfilm über die konfliktreiche Lebenssituation benachteiligter Jugendlicher in sozialen Brennpunkten Berlins.Bei "moma vor Ort" berichtet darüber hinaus Lehrer Tobias Nolte, wie sich der Rütli-Campus bis heute entwickelt hat - das Gewaltproblem an der vormaligen Rütli-Schule war vor 17 Jahren Auslöser einer bundesweiten Schulbildungsdebatte. Manuel Barth von der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft in Berlin schildert die Lehren aus den Silvesterübergriffen auf die Feuerwehr. Und auch das Leben in der Neuköllner High-Deck-Siedlung mit ihren rund 6000 Bewohnerinnen und Bewohnern ist "moma"-Gesprächsthema auf dem Karl-Marx-Platz.In der Reihe "moma vor Ort" ist das "ZDF-Morgenmagazin" anlassbezogen direkt bei den Bürgerinnen und Bürgern und redet mit ihnen über das, was sie bewegt.Das "ZDF-Morgenmagazin" ist mit Untertiteln verfügbar.KontaktBei Fragen zum "ZDF-Morgenmagazin" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zum "ZDF-Morgenmagazin" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdfmorgenmagazin) (nach Login), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail an pressefoto@zdf.de.Weitere InformationenDas "ZDF-Morgenmagazin" (https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin) in der ZDFmediathekPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5529726