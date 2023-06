Der DAX verläuft auch am heutigen Freitag im sehr ruhigen Handel um die Marke von 15.950 Punkten. Vor dem US-Leitzinsentscheid in der kommenden Handelswoche, ist eher mit einer weiteren Seitwärtsbewegung zu rechnen. Rückläufe sollten weiterhin im Bereich von 15.900 Punkten auslaufen. Weiter zu beachten ist auch die Lage im S&P 500, der weiterhin direkt am Widerstand bei 4.300 Punkten notiert und vor einem Rücklauf zum 10er-EMA bei 4.230 Punkten stehen ...

