Nachlese Podcast Donnerstag. Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4404/ alle unter http://www.audio- cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge S4/80 wurde- am Feiertag, an dem gehandelt wird - ein transportables Sommer-Setup getestet, der Klang ist daher etwas anders. Main Event ist Kapsch TrafficCom, die stark steigt, Börse Online hat eine Spekulation bzgl. Zeitpunkt und Höhe der Schadenersatzzahlung gebracht.Playlist 30x30 Finanzwissen pur für Österreich auf Spotify: https://open.spotify.com/playlist/3MfSMoCXAJMdQGwjpjgmLm - Walter Hell-Höflinger ist CEO von Gold & Co und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Anlagemetalle und Fälschungen von Edelmetallen. Wir sprechen über 130 Jahre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...