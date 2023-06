"The Witcher" ist zurück! Vor wenigen Stunden hat Netflix einen Trailer für die dritte Staffel der Serie veröffentlicht. Die Vorschau wurde in den ersten 13 Stunden bereits 1,3 Millionen Mal angesehen. Das Interesse an der Fantasy-Welt ist also immer noch gigantisch. Das könnte auch der Aktie von CD Projekt etwas Rückenwind verleihen, oder?Schließlich hat der polnische Spiele-Entwickler die Welt von "The Witcher" in bislang drei Teilen spielbar gemacht. Diese wurden von 2007 bis 2015 veröffentlicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...