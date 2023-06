Leipzig (ots) -Teile Deutschlands haben ein "Problem mit Rechts". Das gilt als Konsens. Doch nun heißt es: "Der Linksextremismus wird unterschätzt!" Wie gefährlich ist die Lage? Was sind die Ursachen für diese Entwicklung? Sind Links- und Rechtsextremismus vergleichbar? Und wie lässt sich der Konflikt lösen? Darüber diskutiert Moderator Andreas F. Rook beim MDR-Talk "Fakt ist!" aus Dresden am Montag, 12. Juni 2023, mit seinen Gästen - zu sehen ab 20.30 Uhr als Livestream bei mdr.de (https://www.mdr.de/tv/livestreams-106.html) sowie um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen und in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/fakt-ist/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xZTFlMDU5Mi03NTViLTRjNzMtODA5Mi1mZWQzYTk4MTViN2E).Ausgelöst wurde die aktuelle Debatte durch die Verurteilung der Leipziger Studentin Lina E., die der linksextremen Szene zugerechnet wird. Das Urteil hatte teils gewalttätige Ausschreitungen in Leipzig zur Folge. Die Bilder befördern die Diskussion, dass gerade Leipzig eine Hochburg linker Proteste und Gewalt sei. Verfassungsschützer und Extremismusforscher warnen: In der linken Szene verselbständigten sich radikale Gruppen, die teils im Untergrund operieren."Fakt ist!"-Moderator Andreas F. Rook diskutiert zum Thema "Wird der Linksextremismus unterschätzt?" mit Leipziger Bürgerinnen und Bürgern und folgenden Gästen:- Armin Schuster (CDU), sächsischer Innenminister- Ine Dippmann, MDR-Journalistin aus Leipzig- Marco Böhme (DIE LINKE), Landtagsabgeordneter aus Leipzig- Prof. Hendrik Hansen, Extremismusforscher aus BerlinPressekontakt:MDR-Landesfunkhaus Sachsen, Peggy Ender, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Telefon: (0351) 8 46 35 15, E-Mail: peggy.ender@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5529735