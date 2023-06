Wir hatten an dieser Stelle in den vergangenen Wochen stets davor gewarnt, noch auf den unter Volldampf rollenden Zug aufzuspringen. Nun scheint sich diese Strategie auszuzahlen, denn die von uns avisierte Pause in den Aufwärtstrends dürfte nun anstehen. Erste Einschläge in Form von schwachen Tagen sind bereits zu registrieren. Gleichzeitig gab es im Tech-Sektor gewisse kurzfristige Übertreibungen, während der breite Markt diese Tendenz nicht mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...