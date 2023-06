In einer Besprechung mit seinen Meta-Mitarbeiter:innen geht Mark Zuckerberg auf das AR-Headset von Apple ein. Dabei stellt er nicht nur den hohen Preisunterschied im Vergleich zur hauseigenen Quest 3, sondern auch soziale Aspekte in den Fokus. Mit dem Augmented-Reality-Headset - Apple nutzt den Begriff "räumliches Computing" - will Apple die reale und die digitale Welt "nahtlos" miteinander verbinden. Nach vielen Jahren der Entwicklung wurde die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...