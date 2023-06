Porsche hat an einem für das Unternehmen speziellen Datum ein Elektro-Hypercar vorgestellt. Der Name: Mission X. Und seine Mission lautet, die Tradition großer Vorgänger fortzusetzen. Der 8. Juni 1948 gilt als Geburtsstunde der Sportwagenmarke aus Stuttgart. An jenem Tag erhielt der 356 "Nr. 1" Roadster als erstes Automobil unter dem Namen Porsche seine allgemeine Betriebserlaubnis. Die Flügeltüren fallen ins Auge Exakt 75 Jahre später legt Porsche ...

