Der DAX bewegt sich am Freitag kaum vom Fleck. Am frühen Nachmittag verliert der Index leicht um 0,2 Prozent auf 15.950 Punkte. Vor der Sitzung der amerikanischen Notenbank am Mittwoch halten sich die Anleger mit Transaktionen zurück. Unter Druck stehen allerdings Chemie-Aktien nach einer Gewinnwarnung.Seit Ende der vergangenen Woche hat sich der DAX an der Charthürde von 16.000 Punkten festgelaufen. Das Wochenhoch bei knapp unter 16.115 Punkten bleibt die erste Orientierungsmarke nach oben, während ...

