NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor den am 27. Juli erwarteten Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Sie habe ihr Bewertungsmodell für den Nahrungsmittelhersteller aktualisiert und ihre Schätzung für das Jahresergebnis je Aktie leicht auf 5,04 Franken hochgesetzt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das zweite Quartal rechnet sie mit einem Umsatzwachstum aus eigener Kraft heraus von etwas mehr als acht Prozent. Ein Lagerabbau in einigen Kategorien sei möglich./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2023 / 10:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2023 / 10:13 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0038863350

