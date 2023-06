Die französische Regierung fördert den heimischen Hybridflugzeug-Entwickler VoltAero mit einem Zuschuss in Höhe von 5,6 Millionen Euro. Das Geld soll in die Entwicklung der Hybrid-Maschine Cassio 330 fließen. VoltAero plant drei Varianten: Die fünfsitzige Cassio 330, die sechssitzige Cassio 480 sowie die zwölfsitzige Cassio 600. Die Zahl in den Modellbezeichnungen steht jeweils für die Antriebsleistung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...