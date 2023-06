Hinweis in eigener Sache: Bei der Aufzeichnung gab es Probleme mit dem Ton. Wir bitten die Audio-Qualität zu entschuldigen. Seit Wochen sorgt ein Thema an den Börsen dieser Welt für jede Menge Aufregung und damit verbunden Kursbewegung. Die Rede ist von KI, also Künstlicher Intelligenz. Auch der ...