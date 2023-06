Chengdu, China (ots/PRNewswire) -CHENGDU, China, 9. Juni 2023 /PRNewswire/-- Am 8. Juni 2023 wurde der Coviccine® Trivalent XBB.1.5-Recombinant COVID-19 Trivalent (XBB.1,5+BA.5+Delta) Proteinimpfstoff (Sf9 Zelle), der von WestVac Biopharma/West China Medical Center und der Sichuan University entwickelt wurde von den zuständigen Behörden in China im Rahmen eine EUA Notfallzulassung zugelassen. Dies ist der erste COVID-19-Impfstoff der Welt, der die EUA (Notfallzulassung) gegen XBB Nachfahren von SARS-CoV-2 erhalten hat. Es zeigt, dass China bei der Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen weltweit führend ist.WestVac Biopharma und seine Tochtergesellschaft WestVac Biopharma (Guangzhou) nutzten die schnelle Reaktion der Plattform für die Expression von Insektenzellen bei der Konstruktion des Vektors für Coviccine® Trivalent XBB.1.5-Recombinant COVID-19 Trivalent (XBB.1,5+BA.5+Delta) Proteinimpfstoff (Sf9 Zelle), der von hoher Reinheit und hoher Qualität für den menschlichen Gebrauch ist. Das Impfstoffantigen der Untereinheit wird exakt auf der Grundlage der Struktur der zielgerichteten S-RBD- und HR-Proteine der COVID-19-Untervarianten XBB.1.5 und BA.5 entwickelt und selbst zusammengesetzt zu Trimmerproteinpartikeln mit einem squalenbasierten Öl-in-Wasser-Emulsionsadjuvant, das nach Reinigung und Mischen hinzugefügt wird. Dieses neuartige Adjuvant hebt den Titer neutralisierender Antikörper deutlich hervor, was es dem Trimmerprotein-Impfstoff ermöglicht, eine höhere T-Zellen-Immunreaktion zu induzieren. Studien haben gezeigt, dass Coviccine® Trivalent XBB.1.5 einen hohen Titer neutralisierender Antikörper gegen mehrere Subvarianten induziert, einschließlich der Omicron-Subvarianten XBB.1.5, XBB1.16, XBB1.9.1, XBB.2.3, BA.5, BF.7, BQ.1, BA.2.75. 14 Tage nach der Injektion dieses Produkts beträgt die Schutzwirkung gegen XBB.1, XBB.1.5, XBB1.9 93,28 % bei einem ausgezeichneten Sicherheitsprofil, was beweist, dass es sich um einen COVID-19-Breitbandimpfstoff gegen mehrere lokal und international verbreitete Subvarianten handelt.Die Variante XBB.1.5 hatte sich bis Anfang 2023 in verschiedenen Teilen der Welt allmählich zur wichtigsten im Umlauf befindlichen Variante entwickelt. Mit professioneller Anleitung und Unterstützung des F&E-Teams für Impfstoffe des Gemeinsamen Präventions- und Kontrollmechanismus des Staatsrats überwand das wissenschaftliche Team von WestVac Biopharma/West China Medical Center, Sichuan University alle Hürden und entwickelte erfolgreich einen Impfstoff für die XBB-Variantenfamilie.Anfang Mai stellte ein chinesischer CDC-Experte fest, dass die XBB-Varianten viel stärker übertragen werden und dem Immunsystem entkommen können als die frühen Omicron-Varianten. Die von XBB.1 abstammenden Linien dominieren derzeit die weltweite Zirkulation von SARS-CoV-2. Ende Mai machten die Varianten der XBB-Familie 98,1 % aller Varianten in den Vereinigten Staaten aus. In China hat die Zahl der neu entdeckten XBB-Varianten allmählich zugenommen und liegt jetzt bei über 90 %.Die technische Beratergruppe der WHO für COVID-19-Impfstoffzusammensetzung (TAG-CO-VAC) wies am 18. Mai darauf hin, dass neue Formulierungen von COVID-19-Impfstoffen darauf abzielen sollten, Antikörperreaktionen zu induzieren, die XBB-Nachkommen neutralisieren. Die Rate der "zweiten Infektion" steigt. Experten raten dringend zur sofortigen Vorbeugung und Impfung gegen COVID-19, insbesondere für Menschen mit hohem Risiko, ältere Menschen, Menschen mit zugrunde liegenden (Vor-) Erkrankungen und diejenigen, die immunologisch gefährdet sind, um einen Impfstoff gegen SARS-CoV-2-Varianten zu erhalten.WestVac Biopharma verwendet die internationale fortschrittliche, rekombinante Proteinimpfplattform für Insektenzellen zur Entwicklung von Coviccine® Trivalent XBB.1.5, das in China die EUA (Notfallzulassung) erhalten hat. Der COVID-19-Impfstoff von WestVac bietet eine einzigartige Option für die COVID-19-Prävention, ist entscheidend für die Prävention der aktuellen XBB-Nachfahren und trägt wesentlich zum fortlaufenden Management mit der COVID-19-Epidemie bei.Über WestVac BiopharmaWestVac BioPharma Co., Ltd. ist ein innovatives biopharmazeutisches Unternehmen, das in der Lage ist, das gesamte Spektrum an Forschung, Herstellung und Kommerzialisierung von Produkten durchzuführen. WestVac Biopharma wurde erfolgreich in die Liste der Einhorn-Unternehmen von 2021 bis 2023 aufgenommen. Die WestVac BioPharma Co., Ltd. hat ihren Sitz im Westen Chinas, während WestVac Biopharma (Guangzhou), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von WestVac Biopharma, in der Wirtschaftsentwicklungszone Guangzhou ansässig ist.WestVac BioPharma Co., Ltd. hat den Bau von Produktionslinien mit 5.000 und 3.000 Litern rekombinanter Proteinimpfstoffe in Inselzellen mit einer jährlichen Produktionskapazität von 100 Millionen Dosen abgeschlossen. Die GMP-Produktionslinien waren mit der geltenden "Drug Production License" gut etabliert. WestVac Biopharma (Guangzhou) hat den Aufbau von Produktionslinien für rekombinante Proteinimpfstoffe aus Insektenzellen mit einer jährlichen Produktionskapazität von 100 Millionen Dosen abgeschlossen.Im Dezember 2022 wurde der von WestVac Biopharma entwickelte rekombinante COVID-19-Impfstoff Coviccine® (Sf9-Zelle) von den zuständigen Behörden für die EUA in China zugelassen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2097400/1.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/2097400/1.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2097401/2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/china-erteilt-dem-weltweit-ersten-impfstoff-gegen-xbb-nachfahren-von-sars-cov-2-die-notfallzulassung-301847131.htmlPressekontakt:huqingyang@westvacpharma.comOriginal-Content von: WestVac Biopharma Co.,Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160868/5529831