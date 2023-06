Superior Graphite, ein führender Hersteller von Graphit, plant den Bau einer 180 Millionen USD teuren Anlage für Anodenmaterialien zur Deckung der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und Energiespeichern auf dem nordamerikanischen und europäischen Markt. Das hochmoderne Anode Active Material (AAM) des Unternehmens erleichtert und beschleunigt die Energiewende. Die Hauptanlage wird sich in Hopkinsville, Kentucky, befinden, mit zusätzlichen Kapazitäten in Sundsvall, Schweden. Die innovative Produktionstechnologie von Superior Graphite und der etablierte Betrieb an diesen Standorten führen zu einem kontinuierlichen Produktionsprozess, wodurch der Kapitalbedarf und die Betriebskosten erheblich reduziert werden.

"Auf unsere Technologie und Produktmarken vertrauen Großabnehmer weltweit. Im Vergleich zu herkömmlichen Produktionsverfahren verbraucht unsere einzigartige Technologie etwa 70 weniger Strom, Arbeit und Platz. Der CO2-Fußabdruck wird um fast 85 reduziert und die Kosteneinsparungen für EV-Unternehmen sind beträchtlich", sagt Ed Carney, CEO von Superior Graphite.

Erfüllung der IRA-Anforderungen

Die Graphitlieferkette steht vor mehreren großen Herausforderungen, darunter Bergbaupraktiken, Emissionen, Umweltverschmutzung und geopolitische Konzentration, die Aufmerksamkeit erfordern. Transparente, faire und umweltfreundliche Lieferketten für Batterien sind von entscheidender Bedeutung für die zukünftige Wertschöpfungskette und die Endverbraucher von Batterien. Beim Aufbau einer nordamerikanischen EV-Wertschöpfungskette ist der Inflation Reduction Act (IRA) von entscheidender Bedeutung. Er schreibt vor, dass der Großteil der Batteriematerialien und -komponenten in Ländern mit Freihandelsabkommen bezogen werden muss.

"Wir als Hersteller haben die Verantwortung, auch in den Jahren nach dem Auslaufen der Anreize wettbewerbsfähig und profitabel zu bleiben", sagt Carney.

Start der Produktion: 2026

Superior Graphite beabsichtigt die Aufnahme der Produktion in der neuen Anlage im Jahr 2026 in den USA und Schweden, indem es die bestehende Organisation und Infrastruktur nutzt. Das Unternehmen wird Mittel zur Finanzierung der 24.000-Tonnen-Anlage aufbringen und hat Accelerate Capital und Stanhope Capital mit der Verwaltung der Kapitalbeschaffung beauftragt.

"Unsere neue Kapazität wird 2026 in Betrieb gehen und die erste Phase der geplanten Erweiterung auf noch größere Mengen an AAM-Material sein, die der Markt dringend benötigt, ohne dass wir in dieser ersten Phase die Zahl der Mitarbeiter oder die Gesamtproduktionsleistung unseres Unternehmens wesentlich erhöhen müssen", sagt Carney. "Gleichzeitig freuen wir uns darauf, unsere bestehenden Kunden weiterhin zu bedienen."

Superior Graphite hat ein aktives Anodenmaterial in Batteriequalität entwickelt, das die derzeitigen Industriestandards übertrifft. Mit seiner einzigartigen Produktionstechnologie ist es möglich, aktives Anodenmaterial aus synthetischem Graphit, natürlichem Graphit oder recycelten Materialien herzustellen.

"Mit einem Produkt, das kostengünstiger zu produzieren und strukturell nachhaltiger ist und eine wichtige Lücke für die Dekarbonisierung des Planeten füllt, wird das Unternehmen in diesem Bereich deutlich wachsen", sagt Carsten Wehling, COO von Superior Graphite.

Über Superior Graphite

Als Innovationsführer seit 1917 bietet Superior Graphite kontinuierliche elektrothermische Behandlung/Reinigung von Graphit und Kohlenstoffen, fortschrittliche Schlichteverfahren und kundenspezifische Mischtechnologien für Energie-/Wärmemanagement, Metallurgie, Reibung, Bohrmaterialadditive, nichtoxidische Keramiken und Polymere. Die speziell entwickelten Lösungen des Unternehmens zeichnen sich durch hervorragende Qualität, Konsistenz und Leistung in allen Branchen und auf der ganzen Welt aus.

