DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 10. bis Montag 12. Juni (vorläufige Fassung)

=== S O N N T A G, 11. Juni 2023 18:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum, Bad Saarow M O N T A G, 12. Juni 2023 08:00 DE/Heizungen in neuen Wohngebäuden nach Energieträgern 2022 09:00 DE/TÜV-Verband, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Pk zum Thema: "Cybersecurity: Studie zur digitalen Sicherheit der deutschen Wirtschaft vor dem Hintergrund internationaler Konflikte", Berlin 10:00 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, ao HV zur Abstimmung über Kapitalherabsetzung zur vollständigen Übernahme durch die Mutter Siemens AG (möglicherweise Fortsetzung am 13.6) 10:15 DE/CDU-Generalsekretär Czaja, stellvertretender CDU-Vorsitzender Linnemann, PK zu CDU-Programmkonvent 11:30 DE/Regierungs-PK 12:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede beim Clean Energy Summit, Berlin 13:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch bei Autohersteller Ford und Rede zur Eröffnung von "Cologne Electrification Center", Köln 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 15:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Diskussion bei Philosophiefestival Philcologne, Köln 19:30 FR/Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Staatspräsident Macron, Polens Staatspräsident Duda, Pressestatements zu Beginn von Treffen des Weimarer Dreiecks, Paris *** 22:00 US/Oracle Corp, Ergebnis 4Q *** - CH/Credit Suisse Group (CS Group), voraussichtlich Vollzug der Übernahme durch UBS *** - DE/Deutsche Bahn und Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Fortsetzung der Tarifverhandlungen - EU/Beginn des zweitägigen Rats der Minister für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz, Luxemburg - Märkte/Börsenfeiertag Australien ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/smh

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2023 09:18 ET (13:18 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.