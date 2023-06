EQS-Ad-hoc: EPH Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

EPH Group AG: Zeichnungsfrist der EPH Group AG Tourismus Anleihe startet am 19. Juni



09.06.2023 / 16:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Zeichnungsfrist der EPH Group AG Tourismus Anleihe startet am 19. Juni Wien, 09. Juni 2023 - Die Zeichnungsfrist der EPH Group AG Anleihe startet am 19. Juni und läuft voraussichtlich bis 13. Juli 2023, kann jedoch vorzeitig beendet werden (ISIN: DE000A3LJCB4 / WKN: A3LJCB). Das Wiener Tourismusunternehmen begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Zinsen in Höhe von 10 % p.a. werden monatlich ausgeschüttet. Mit einer Stückelung von 1.000 Euro richtet sich die Anleihe sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Die Anleihe kann in Österreich bei Banken und Onlinebrokern über das Zeichnungstool "FirstPlace" der Wiener Börse AG (Börsenplatz Wien) und in Deutschland statt wie am 7. Juni gemeldet über "DirectPlace" der Deutsche Börse AG bei ausgewählten Bank- und Vertriebspartnern gezeichnet werden. Ende der Ad-hoc Meldung

Kontakt Investoren / Presse: max. Equity Marketing GmbH Maximilian Fischer Marienplatz 2 80331 München Tel.: +49 89 139 2889 0 Mail: m.fischer@max-em.de



Ende der Insiderinformation



09.06.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com