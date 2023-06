Essen (ots) -



Nicola Dichant, NRW-Vorsitzende der Grünen Jugend, übt harsche Kritik an den EU-Beschlüssen zur Verschärfung des Asylrechts. "Mit Zustimmung Deutschlands wurde eine unfassbare Entrechtung von Geflüchteten beschlossen", sagte sie der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ; Samstagsausgabe). Alle roten Linien seien in den Verhandlungen gerissen worden. "Darüber bin ich entsetzt und wütend", betonte Dichant. Die Beschlüsse seien einer von der SPD geführten und den Grünen mitgetragenen Bundesregierung "unwürdig".



Dichant sagte weiter: "Es ist furchtbar, dass die Koalition einer Einigung zugestimmt hat, die im Widerspruch zur Kinderrechtskonvention steht. Kinder, die eigentlich in der Schule sein sollten, können jetzt inhaftiert werden."



