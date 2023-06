TALLINN (dpa-AFX) - Estland hat ein Einreiseverbot gegen das putintreue Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, verhängt. Der Geistliche steht auf einer erneuerten schwarzen Liste mit den Namen von insgesamt 58 Personen, die nicht mehr in das baltische EU- und Nato-Land einreisen dürfen. Nach Angaben des Außenministeriums in Tallinn vom Freitag seien sie an schweren Menschenrechtsverletzungen mitschuldig oder beteiligt. Weitere Personen wurden wegen der Verhaftung und Verurteilung des in Russland inhaftierten Kremlgegners Wladimir Kara-Mursa zu unerwünschten Personen erklärt. Der Oppositionelle war im April 25 Jahren Haft in einem Straflager mit besonders harten Haftbedingungen verurteilt worden.

"Patriarch Kirill ist einer der größten Anhänger und Befürworter von Putins Ideologie", begründete Estlands Außenminister Margus Tsahkna die Entscheidung. "Er hat den Krieg gegen die Ukraine gerechtfertigt und gefördert." Das Kirchenoberhaupt gilt international als glühender Befürworter des von Russlands Präsidenten Wladimir Putin befohlenen Angriffskrieg gegen die Ukraine - und verteidigte diesen in der Vergangenheit immer wieder unter anderem in Predigten./awe/DP/ngu