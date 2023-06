Subreddits lehnen sich mit einem Streik gegen die Änderungen an der API auf. Einige Reddit-Apps haben derweil bereits aufgegeben und schließen die Pforten zum Ende des Monats. Der Reddit-CEO möchte die API morgen besprechen. Bereits vor zwei Monaten hat Reddit angekündigt, Änderungen an der API, also der hauseigenen Schnittstelle für Entwickler, vorzunehmen. Eine der größten Änderungen für Entwickler von Drittanbieter-Apps für Reddit war, dass es ...

