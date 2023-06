Angesichts der deutlich gesunkenen Strompreise war diese Entwicklung absehbar. Nun bestätigte auch das Bundeswirtschaftsministerium, dass die Regelung aus der Strompreisbremse nicht verlängert wird.Im vergangenen Jahr sorgte die Erlösabschöpfung für viel Rumoren bei Betreibern von Stromerzeugungsanlagen größer einem Megawatt. Erst war sie deutlich rückwirkend geplant, was dann mit der Strompreisbremse doch nicht so kam. Doch seit 1. Dezember greift die Regelung und betrifft die Betreiber von Photovoltaik-Anlagen größer einem Megawatt. Doch seither hat sich das Bild an den Strommärkten wieder deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...