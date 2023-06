PANAMA (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock ist in Panama von ihrer Amtskollegin Janaina Tewaney empfangen worden. Bei dem Gespräch in der Hauptstadt Panama-Stadt dürfte es am Freitag wie zuvor auf den Reisestationen in Brasilien und Kolumbien um einen Ausbau der Zusammenarbeit bei Klima- und Energiethemen gehen. Auch globale Wirtschaftsthemen, der freie Welthandel und internationale Abhängigkeiten von China dürften angesprochen werden.

Nahe Panama-Stadt endet der rund 80 Kilometer lange Panama-Kanal, der den Atlantik mit dem Pazifik verbindet. Pro Jahr passieren etwa 14 000 Schiffe den Kanal, etwa sechs Prozent des Welthandels werden durch ihn abgewickelt. Baerbock wollte einen historischen Steuerstand der an der Pazifikmündung des Kanals gelegenen Miraflores-Schleusen besichtigen. Panama gehört mit etwa 4,5 Millionen Einwohnern zu den kleineren Ländern Zentralamerikas.

Beim Besuch des deutschen Forschungsschiffes "Eugen Seibold" des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz steht zum Abschluss des Besuches der Klimawandel im Mittelpunkt. Die Experten auf dem Segelschiff erforschen seit März für die kommenden drei Jahre von Panama aus den ostpazifischen Meereskorridor zwischen Costa Rica und Ecuador. Schwerpunkt im Bereich Ozeanographie sind der Klimawandel sowie die Veränderung von Meeresströmungen durch den Anstieg des Klimagases CO2./bk/DP/ngu