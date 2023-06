PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Seitwärts lautet seit Tagen schon die Richtung für den EuroStoxx 50 und diese Tendenz hat sich am Freitag fortgesetzt. Der Leitindex der Eurozone beendete den Handel mit minus 0,18 Prozent auf 4289,79 Zähler. Letztlich aufgrund des schwächeren Montags verlor er auf Wochensicht 0,78 Prozent.

Überwiegend positive Vorgaben von den Überseemärkten in den USA und Asien brachten den europäischen Börsen am Freitag keinen Schwung. So schloss denn auch der französische Cac 40 mit minus 0,12 Prozent auf 7213,14 Punkte. Der britische FTSE 100 verbuchte einen Abschlag von 0,49 Prozent auf 7562,36 Zähler.

Es sei eine etwas unstete Woche an den europäischen Aktienmärkten gewesen ohne klare Richtung, fasste Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK die vergangenen Tage zusammen. Investoren warteten auf den nächsten größeren Treiber und dies könnten in der kommenden Woche die Zinsentscheidungen der Notenbanken in den USA, der Eurozone und Japan sein./ajx/men

EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545