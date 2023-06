© Foto: picture alliance/ZUMAPRESS.com/ Wang Ying



Der S&P 500 marschiert weiter. Jetzt auf den Bullen-Zug noch aufspringen oder lieber abwarten? Dennis Riedl, Megatrend-Depot Mastermind, mit einer doch sehr ungemütlichen Markteinschätzung.

Zeitweise über zwölf Prozent seit Jahresanfang sind für den S&P 500 schon mal recht ordentlich. Aber die Furcht vor der Konjunkturabschwächung sorgt für viel Pessimismus im Markt. Hinzu kommt das Warten auf die Fed, die am Mittwoch in der kommenden Woche sich deutlich äußern könnte. Wir haben Top-Aktien-Experten gefragt: Wie schätzen Sie die Marktlage ein? Und wie sollte ich mich Ihrer Meinung nach als Anleger jetzt positionieren?

Zugegeben wenig erbaulich für Anleger, die hoffen, dass es jetzt endlich wieder nicht nur phasenweise nach oben geht, fällt die Einschätzung von Dennis Riedl aus: "Die Anleger werden jetzt optimistischer. Währenddessen gibt es von der makroökonomischen Seite her allerdings keinerlei Entwarnung. Damit steigen wir in die riskanteste Phase des laufenden Anstiegs am Aktienmarkt ein. Auch wenn die Kurse natürlich noch weiter klettern können, würde ich als Anleger mein Risiko nun allmählich reduzieren", lautet die Antwort von Dennis Riedl vom Megatrend-Depot.

Der Macher des Megatrend-Depots investiert in die Ursachen eines Megatrends. "Dies bedeutet, dass Sie sich für Unternehmen entscheiden, die an den Schnittstellen von Megatrends tätig sind und diese fördern oder unterstützen. Ein Beispiel hierfür wäre Tesla, das Unternehmen, das die Elektromobilität vorantreibt", meint Riedl zu seinem Investment-Ansatz.

Autor: Christoph Morisse, wallstreetONLINE Zentralredaktion