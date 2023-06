Berlin - Für ältere Menschen überwiegen bei den Veränderungen durch die Digitalisierung öfter die Nachteile als die Vorteile. Das geht aus einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach für die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" hervor.



41 Prozent der Befragten über 60 Jahren gaben in der Umfrage an, dass die Digitalisierung für sie mehr Nachteile bringe, nur 16 Prozent sahen überwiegend Vorteile. Für weitere 27 Prozent sind Vor- und Nachteile gleichwertig. In der Gesamtbevölkerung fällt das Urteil über die Digitalisierung sehr viel positiver aus. Hier sehen 40 Prozent mehr Vorteile, 34 Prozent mehr Nachteile.



Die FAS-Umfrage wurde mündlich vom 28. April bis zum 10. Mai 2023 durchgeführt, befragt wurden 1.001 Personen.

