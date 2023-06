Wochenausblick - Wegweisende Entscheidungen

Werbung









Die Zinsentscheide haben die Märkte nach wie vor im Griff. Kommende Woche stehen direkt drei der Wichtigsten an. Doch daneben sollten Anleger auch andere Termine nicht aus den Augen verlieren. Eine Übersicht über alles was kommende Woche wichtig wird, finden Sie deshalb hier.



Montag



Die kommende Woche beginnt etwas ruhiger. Anleger sollten allerdings die Auktionen der US-amerikanischen Staatsanleihen und die Verbraucherpreise aus Indien sowie die Quartalszahlen des Technologieunternehmens Oracle auf dem Schirm haben.









Dienstag



Highlight am Dienstag sind sicherlich die US-Inflationsdaten, die ein wichtiger Faktor für die darauffolgende FED-Zinsentscheidung sein werden. Darüber hinaus interessant sind die Arbeitslosenzahlen aus Großbritannien und der Harmonisierte Verbraucherpreisindex für Mai aus Deutschland, während das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung die aktuelle wirtschaftliche Lage in Deutschland bewertet und die eigenen Konjunkturerwartungen für Deutschland und die Euro-Zone präsentiert.





Mittwoch



Am Mittwoch steht dann die nächste, von vielen Anlegern mit Spannung erwartete, Zinsentscheidung der US-amerikanischen Zentralbank an. Um 20:00 Uhr unserer Zeit verkündet die FED den neuen Leitzins. Darüber hinaus stehen auch die mittel- und langfristigen Zinsprojektionen sowie eine erklärende Pressekonferenz der FED auf dem Programm. Weitere Termine am Mittwoch sind die Präsentation des Bruttoinlandsproduktes von Großbritannien und Neuseeland, die Industrieproduktion der Euro-Zone und die Auktion der 10-jährigen deutschen Staatsanleihen.









Donnerstag



Auf die FED folgt dann am Donnerstag die EZB. Auch hier wird die neuste Zinssatzentscheidung von einer Pressekonferenz begleitet, die dann auch einen weiteren Ausblick auf die Zinsentwicklung der Euro-Zone bietet. Darüber hinaus warten dann noch die Einzelhandelsumsätze aus den USA und China, die Erstanträge der Arbeitslosenunterstützung in den USA sowie die japanische Handelsbilanz auf die Anleger. Unternehmensseitig sind zudem sicherlich die Quartalszahlen von Adobe und Vantage Towers von Interesse.









Freitag



Am Freitag steht dann noch die letzte wichtige Zinsentscheidung aus Japan an. Die für ihre lockere Geldpolitik bekannte BoJ steht dabei unter besonderer Beobachtung, da erst kürzlich ein Wechsel an der Spitze der Zentralbank stattfand. Zuletzt sollten Anleger kommende Woche noch einen Blick auf die Studie zum Verbrauchervertrauen für die USA der Uni Michigan werfen.







Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie aber auch auf unserer Homepage. Egal ob brandheiße News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer: Auf der HSBC-Zertifikate Homepage ist für jeden Anleger etwas dabei.







