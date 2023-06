Kiew - Nach ersten Rückschlägen bei der ukrainischen Gegenoffensive und dem Verlust von Panzern westlicher Bauart hat Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko neue Panzer-Lieferungen aus Deutschland gefordert. "Wir sehen in der jetzigen Lage: Es braucht weitere Panzerlieferungen auch aus Deutschland", sagte Klitschko der "Bild am Sonntag".



"Wir können erst dann sagen, dass genug geliefert wurde, wenn der Krieg vorbei ist und die Ukraine gewonnen hat." Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hatte am Freitag bestätigt, dass es Gegenoffensiv-Aktionen an der Front gibt. Details, die Aufschluss über die Größe der Offensive geben, teilte er jedoch nicht mit.

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken