Katja Lewina schreibt in ihrem Buch "Ex" über sich: "Lebenserwartung ungewiss, kann morgen tot sein oder in dreißig Jahren." Drastische Worte für eine 39-Jährige. Im Interview mit der aktuellen Ausgabe des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau" erklärt sie, was dahintersteckt: 2021 bekamen Lewina und weitere Familienmitglieder die Diagnose einer Herzkrankheit, ihr Sohn verstarb zuvor plötzlich im Alter von sieben Jahren.Sie trägt selbst einen Defibrillator und sagt: "Diese Herzgeschichte ist eine einzige Enttäuschung. Gerade als ich dachte, wieder in meine Kraft zu kommen, weil die Kinder größer wurden, beruflich wieder was voranging - da kam die totale Rolle rückwärts. Aber als es mir richtig mies ging, hatte ich nur noch den einen Fokus: Ich musste alles tun, damit meinen Kindern die Mutter erhalten bleibt."Sie ist überzeugt: Hadern macht uns krank und fertig. Lieber nimmt sie diese Themen an: "Es gibt keinen Grund mehr, sich irre viele Sorgen zu machen. Damit hole ich mich aus meiner größten Angst raus."