Qualität zum guten Preis: Nach wie vor eine der attraktiveren Möglichkeiten, sich an Silber zu beteiligen!

Edelmetalle wie Gold und Silber haben einen geringen kommerziellen Nutzen. Abgesehen von ihrer Verwendung als Wertaufbewahrungsmittel haben sie relativ wenige industrielle Verwendungszwecke. Im Vergleich zu Gold hat Silber jedoch viel mehr industrielle und kommerzielle Verwendungszwecke - etwa die Hälfte des auf den Märkten gehandelten Silbers wird kommerziell genutzt, von der Zahnmedizin bis zur Elektronik.

Der Silberpreis neigt dazu, die Entwicklung des gesamten Aktienmarktes und der Wirtschaft abzubilden. Während der wirtschaftlichen Expansion steigen die Silberpreise tendenziell zusammen mit dem BIP und den Märkten, während die Silberpreise in Rezessionen im Allgemeinen fallen, wenn sich die Wirtschaft verlangsamt.

Der Besitz von Aktien börsennotierter Silberminenunternehmen ist eine einfache Möglichkeit, sich in Silber zu engagieren, ohne physisches Metall zu halten.

Eine Silber-Aktie, die Sie jetzt Aufgrund ihrer niedrigen Bewertung kaufen sollten, ist die Aktie des Silberproduzenten MAG Silver (WKN: 460241).

(WKN: 460241) ist ein Silberentwickler mit Hauptstandort in Mexiko und vermeldete letzte Woche die erfolgreiche Inbetriebnahme der Mine Juanicipio.

Juanicipio erreicht die kommerzielle Produktion

Die Mühle Juanicipio arbeitet mit etwa 85 % ihrer geplanten Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag, wobei die Silberausbeute konstant über 88 % liegt! Auf 100 %-Basis wurden in der Verarbeitungsanlage Juanicipio von März 2023 bis Ende Mai 2023 etwa 3,2 Millionen Unzen Silber produziert, und es wird erwartet, dass die Produktion bis zum dritten Quartal, in dem die Anlage voraussichtlich mit der geplanten Kapazität betrieben wird, weiterhin stetig ansteigt.

George Paspalas, Präsident und CEO von MAG Silver kommentierte diesen Meilenstein wie folgt:

"Das Erreichen dieses wichtigen Meilensteins der kommerziellen Produktion bei Juanicipio vervollständigt unsere Transformation vom Entwickler zum Produzenten. Der heutige Tag markiert den Beginn einer sehr spannenden und dynamischen Wachstumsphase für MAG, da wir eine stabile, margenstarke Silberproduktion mit dem anhaltenden hochgradigen Explorationspotenzial kombinieren, das MAG so einzigartig gemacht hat und weiterhin macht"

Alle wichtigen Bauarbeiten sind nun abgeschlossen, und Juanicipio beweist, dass es in der Lage ist, die laufenden Produktionsmengen aufrechtzuerhalten. Das Betriebsteam sucht ständig nach Möglichkeiten, die Mine, die Anlage und andere kritische Systeme zu verbessern und zu optimieren, um die geplanten Kapazitäten zu erreichen und möglicherweise sogar zu übertreffen.

Juanicipio

Unserer Ansicht nach ergibt sich nahezu der gesamte Wert von MAG Silver (WKN: 460241) aus der 44-prozentigen Eigentumsbeteiligung am hochgradigen Juanicipio-Projekt, an dem Fresnillo (WKN: A0MVZE) 56 % besitzt und der Betreiber ist.

Quelle: Präsentation von MAG Silver

Bei dem Juanicipio-Projekt kam es in den letzten Jahren zu Verzögerungen bei der Produktionsaufnahme, deren Hauptgrund in einer Verzögerung beim Anschluss der Anlage an das Stromnetz lag, der schließlich Ende Dezember 2022 erreicht wurde.

Das Material aus dem Juanicipio-Projekt wird inzwischen in den nahegelegenen Werken Saucito und Fresnillo verarbeitet. Das hat MAG im letzten Jahr Umsätze und ein sehr gutes Einkommen beschert.

Quelle: Finanzbericht von MAG Q4-22

Auch wenn Juanicipio bald sehr gute Cashflows generieren dürfte, könnten weitere Kapitalinvestitionen in den Hochlaufprozess erforderlich sein, der im Laufe des Jahres 2023 andauern wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass Juanicipio im dritten Quartal 23 eine Nennkapazität von 4.000 t/Tag erreichen wird.

MAG Silver (WKN: 460241) verfügt neben seinem Kernprojekt Juanicipio in Mexiko über zwei frühe Explorationsprojekte: Deer Trail in Utah, USA, und Larder in Ontario, Kanada.

Deer Trail und Larder

Quelle: MAG Silver Unternehmenspräsentation

Beide Explorationsprojekte befinden sich in sehr aussichtsreichen Bergbaugebieten, die im Erfolgsfall den Aktionären einen erheblichen Mehrwert bieten könnten.

Allerdings handelt es sich um frühe Explorationsprojekte, bei denen bisher nur einige Bohrungen durchgeführt wurden.

MAG Silver (WKN: 460241) meldete im Hinblick auf die Exploration Ergebnisse aus einigen Bohrlöchern auf seinem Projekt Deer Trail in Utah, einem ca. 7.300 Hektar großen Landpaket südlich der berühmten Mine Bingham Canyon. Das Unternehmen erkundet die Mineralisierung einer Karbonat-Ersatzlagerstätte.

Die Ergebnisse des Deer Trail Mine Corridor waren zwar nicht besonders beeindruckend, mit Ausnahme der in DT-22-07 gemeldeten ordentlichen Gehalte (2,90 Meter mit 24 Gramm Silber pro Tonne, 0,67 % Kupfer und ~). 14,1 % Blei/Zink) und einen sehr schmalen Abschnitt in DT-21-05 (0,49 Meter mit 137 Gramm pro Tonne Silber, 0,60 Gramm pro Tonne Gold, 0,18 % Kupfer und ~29,5 % Blei/Zink), das Unternehmen hat eine neue Zone entdeckt: Carissa.

Deer Trail Exploration (Quelle: Firmenpräsentation)

Wie das Bild oben zeigt, liegt die Carissa-Zone einen Kilometer südwestlich des Deer Trail Mine Corridor und nach Angaben des Unternehmens durchteuften die Bohrlöcher DT22-09 und DT22-10 "die am weitesten verbreitete Mineralisierung und stärkste Alteration, die auf dem Grundstück gebohrt wurde". . Das Unternehmen stellte außerdem fest, dass die Sulfidschnürungs- und Skarnzonen in der Tiefe stärker wurden, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen aufgrund der Zunahme von bahnbrechenden Elementen wie Wolfram, Zinn, Wismut und Molybdän möglicherweise näher an einer Porphyrquelle bohrt. Derzeit steht das Projekt noch am Anfang, aber die erhöhten Kupfergehalte in den ersten beiden Bohrlöchern in der Carissa-Zone sind ermutigend, mit herausragenden Abschnitten von 26,62 Metern mit 0,62 % Kupfer und 0,16 Gramm Gold pro Tonne (DT22- 09).

Silbermarktdefizit im Jahr 2022 und Zusammenfassung der letzten Unternehmensnachrichten von MAG Silver

Jochen Staiger von Rohstoff TV fasst die neuesten Nachrichten von diesen Projekten für Sie zusammen:

Unser Fazit für Sie als Anleger:

MAG Silver ist nach wie vor eine der attraktiveren Möglichkeiten, sich an Silber zu beteiligen!

Es besteht kein Zweifel, dass die Aktie von MAG Silver (WKN: 460241) im Vergleich zu seiner jüngsten Geschichte und im Verhältnis zu den prognostizierten Gewinnen zu günstig ist.

Angesichts der Tatsache, dass MAG Silver (WKN: 460241) eine Minderheitsbeteiligung an einer Weltklasse-Mine besitzt, die einem Top-Betreiber in einem der bergbaufreundlicheren Bundesstaaten Mexikos gehört, ist die Aktie derzeit unterbewertet!

Basierend auf ca. 105 Millionen voll verwässerten Aktien und einem Aktienkurs von 12,37 US-Dollar wird MAG Silver mit einer Marktkapitalisierung von ca. 1,29 Milliarden US-Dollar gehandelt. Dem gegenüber steht ein geschätzter Nettoinventarwert von 1,19 Milliarden US-Dollar!

MAG Silver (WKN: 460241) ist somit viel günstiger als die meisten seiner Mitbewerber im Silberbereich.

Bedenken Sie: Das Gemeinschaftsprojekt mit Fresnillo spült stetig Cash die Kasse, so dass auch die anderen aussichtsreichen Silberprojekte weiter vorangetrieben werden können.

Darüber hinaus ist das Unternehmen schuldenfrei und hat die Mine Juanicipio in Betrieb genommen, wie Sie im heutigen Artikel erfahren haben!

Sie sehen MAG Silver (WKN: 460241) ist nach wie vor eine der attraktiveren Möglichkeiten, sich an Silber zu beteiligen, mit einer Minderheitsbeteiligung an einem der margenstärksten Silberaktiva in Nordamerika.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.magsilver.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

