Nach einer zuletzt etwas lethargischen Phase dürften die Aktien in Deutschland in der neuen Woche wieder in Schwung kommen. Mit den Zinsentscheiden der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank stehen frische Impulse an, auf welche die Anleger sehnlichst zu warten scheinen. Auch US-Zahlen am Dienstag werden mit Argusaugen beobachtet.Der DAX -0,25% hat sich zuletzt an der Charthürde von 16.000 ...

