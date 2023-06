Berlin (ots) -Wonder of Friendship: The Experience mit einem VIP- & Influencer-Event in der Radsetzerei in Berlin eröffnet. Rund 85 Gäste kamen zusammen, darunter die Models und Influencer Betty Taube (https://www.instagram.com/bettytaube/?hl=de) und Trixi Giese (https://www.instagram.com/trixigiese/?hl=de), sowie die Influencer Leo (https://www.instagram.com/leoobalys/?hl=de), Jenny (https://www.tiktok.com/@jeyisbaee), Justin (https://www.instagram.com/justin.prince/) und Patrizia Palme (https://www.instagram.com/patriziapalme/). Nach dem Auftakt in London (12.-21. Mai) ist die immersive Veranstaltung noch bis zum 18. Juni und einmalig in Deutschland in Berlin zu erleben, bevor sie vom 30. Juni bis 9. Juli in Paris Halt macht.Fotos des VIP- & Influencer-Events stehen hier zum Download bereit:https://drive.google.com/drive/folders/1d6cut74LgPdi6TrD7_iDwf-lvkYPUQse?usp=sharingJenny (@jeyisbaee) über das Pop-Up Event: "Es war so, so cool, Leute - Mein absolutes Highlight war die Schaukel, mein zweites Highlight war das Surfboard, passend zu Lilo & Stitch. Es war einfach mega funny und ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Die Erwartungen wurden übertroffen!"Betty Taube (@bettytaube) schwärmte: "Ich fand es super, dass man sich näher Gedanken über Freundschaft machen konnte! Mein absolutes Highlight war Hakuna Matata und bei Alice im Wunderland wurde es auf einmal richtig mystisch."Franzi (@parisneyland) und Shari (@shari_thewho), vom Disney Podcast "Sei hier Gast" (@seihiergast_podcast), waren begeistert: "Es war superbunt und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, vor allem die Hakuna Matata Schaukel! Schnappt euch eure besten Freunde, bringt sie alle mit, und dann: Ganz viel Spaß!""Die Schaukel war unser Highlight!",freuten sich Leo (@leoobalys), Charlotte (@charlotte.rhc) und Justin (@justin.prince). "In der Gruppe macht es noch mehr Spaß!""Wir lieben Disney, und das bringt uns als Familie nochmal zusammen. Ich würde diese Experience für Familien empfehlen, es ist für Groß & Klein etwas dabei,"so Patrizia Palme (@patriziapalme).Trixi Giese (@trixi.giese) und Samy (@samyneo) fanden: "Es gibt so viel zu entdecken! Mein Lieblingsort war (natürlich) Alice im Wunderland! Kleiner Tipp: Wenn ihr Snapchat habt, bringt euer Handy mit, ihr könnt ganz viele coole Filter ausprobieren. Nehmt alle eure Freunde mit und geht hier rein!"Am Abend gab es für die Gäste die Möglichkeit, das immersive Pop-Up Event mit ihren eigenen Freunden hautnah zu erleben und die verschiedenen Räume der Experience mit allen Sinnen zu erkunden, darunter Alice im Wunderland, Der König der Löwen, Micky Maus und Freunde und Lilo & Stitch. Dank multisensorischer Aktivitäten können mit Hilfe der Snapchat-Kamera und innovativer Augmented Reality-Technologie von Snapchat die Disney Geschichten in jedem Raum zum Leben erweckt werden.Wonder of Friendship: The Experience entführt die Besucher und Besucherinnen auf insgesamt 1.000 m2 in eine völlig neue, interaktive Welt beliebter klassischer Disney Geschichten. Die Gäste werden ermutigt, spielerisch ihre eigenen Freundschaften zu erforschen, und dabei ikonische Disney Duos zu feiern.Marc Becker-Floris, General Manager Disney Consumer Products Games and Publishing GSA, betonte: "In den einhundert Jahren unseres Firmen-Bestehens haben Disney Geschichten immer wieder gezeigt, wie wichtig Freundschaft ist und wie wichtig es ist, die Unterschiede, die jeden von uns zu etwas ganz Besonderem machen, zu zelebrieren. Daher konnten wir uns kein besseres Thema vorstellen, um unser Jubiläum zu feiern. Wir haben über ein Jahr an diesem Erlebnis gearbeitet und freuen uns nun darauf, in den nächsten Tagen die Türen auch für Disney Fans und ihre Freunde in Deutschland zu öffnen."Resh Sidhu, Arcadia Global Director bei Snap, sagte: "Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Disney ein magisches AR-Erlebnis zu schaffen, das Disneys ikonische Geschichten zelebriert. Mithilfe der AR-Technologie von Snap können die Gäste auf ihrer Reise durch das Pop-Up Erlebnis Wonder of Friendship: The Experience in Disneys magische Geschichten eintauchen. Wir können es kaum erwarten, dass die Gäste die transformative Kraft von Snap AR erleben, wenn sie die Disney Figuren und Geschichten mit ihren Freunden und Familien zum Leben erwecken."Am Ende der Experience können die Gäste verschiedene Pop-Up Flächen erkunden:Im Pandora Pop-Up Store können Fans die neusten Disney x Pandora Charms bewundern, Fotos mit ihren Best Buddies schießen und erhalten einen Rabatt-Code für den Kauf in einem Geschäft in ihrer Nähe. Via Snapchat AR-Technologie können Armreifen und Charms mit der Disney x Pandora Snapchat Linse anprobiert werden.Auch shopDisney bringt eine zauberhafte Auswahl zur Location: Fans können die neusten Disney100 Produkte erleben und sechs shopDisney Hoodies virtuell anprobieren, indem sie den Snapcode scannen.Die DeinDesign GmbH stellt eine Vielfalt an Produkten vor, die den Zauber von Disney zum Leben erwecken: Von zauberhaften Handyhüllen mit den beliebtesten Disney Charakteren bis hin zu personalisierten Accessoires. Alle Gäste haben die Möglichkeit, die Produkte hautnah zu erleben, die Materialien zu spüren und sich von der Qualität und dem Detailreichtum der Designs zu überzeugen.Als offizieller Mobilitätspartner von Wonder of Friendship: The Experience bringt FREENOW - Europas Super-App für Mobilität - den ultimativen Selfie-Spot mit einem von Disney inspirierten Fahrzeug in die Radsetzerei. Zudem gewährt FREENOW Gästen des immersiven Erlebnisses 50 Prozent Rabatt auf zwei Fahrten - sowie die Chance auf exklusive Preise bei einem Gewinnspiel vor Ort. Ein weiteres Highlight: Mit von Micky und Minnie inspirierten Fahrzeug-Icons bringt die FREENOW App für einen begrenzten Zeitraum jede Menge von Disneys Zauber auf die deutschen Smartphone-Bildschirme.Letzte Tickets sind zum Preis von 21 EUR (inkl. Gebühren)* unter dem folgenden Link erhältlich: https://disneywonderoffriendshipberlin.seetickets.com/timeslot/disney-wonder-of-friendship-the-experience-de- Berlin, Deutschland: Radsetzerei, Veranstaltungszeitraum: 9. bis 18. Juni 2023- Paris, Frankreich: Veranstaltungszeitraum: 30. Juni bis 9. Juli 2023Bildmaterial steht hier zum Download bereit:https://drive.google.com/drive/folders/1gmFbl0x6LYvuV7PCfUXxaSCec8jSZsX4?usp=sharingWeitere Informationen und den Event-Trailer finden Sie unter:https://www.disney.de/disney-wonder-of-friendship----------------------------------------Hinweise für Redaktionen:1. *inkl. gesetzl. MwSt., Vorverkaufsgebühr, System- und ÖPNV-Gebühren (wo zutreffend). zzgl. Bearbeitungs- und Versandkosten2. In Deutschland wird Wonder of Friendship: The Experience in der Radsetzerei in Berlin stattfinden. Die Ausstellung ist zwischen dem 9. und 18. Juni 2023 täglich ab 12.00 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 21.15 Uhr.3. Diese Veranstaltung wird ab 18 Jahren empfohlen, Personen unter 18 Jahren müssen in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Hinweis an Eltern: Die Veranstaltung ist für Kinder unter 8 Jahren nicht geeignet. Bitte beachten Sie, dass Kinder unter 8 Jahren keinen Zutritt zu dieser Veranstaltung haben. Wir behalten uns das Recht vor, einen Altersnachweis zu verlangen und den Eintritt zu verweigern.4. Hinweise für Eltern/Erziehungsberechtigte zu Sicherheit und Schutz:5. Der Veranstaltungsort ist ein Lagerhaus mit harten Betonflächen.6. Die Beleuchtung ist schwach und die Sicht in einigen Bereichen sehr eingeschränkt.7. Bei einigen Aktivitäten, wie z.B. dem Zugang zu den Surfbrettern von Lilo & Stitch, dem Nebellabyrinth von Alice im Wunderland und den Schaukeln von Der König der Löwen, kann eine Beaufsichtigung erforderlich sein.8. Wir bitten die Gäste, keine großen Taschen oder Gepäckstücke mit in den Veranstaltungsort zu nehmen.9. Es gibt keine Garderoben und keine Abstellmöglichkeiten für Kinderwagen oder Buggys. Bitte vermeiden Sie nach Möglichkeit das Mitbringen von Kinderwagen oder Buggys zum Veranstaltungsort.10. Die Gäste haften für alle persönlichen Gegenstände, die sie zum Veranstaltungsort mitbringen.11. Unser Veranstaltungspartner Snapchat wird Disney Figuren und Geschichten in Augmented Reality zum Leben erwecken, indem QR-Codes während der Veranstaltung gescannt werden. Snapchat ist nur für Nutzerinnen und Nutzer ab 13 Jahren geeignet und erfordert möglicherweise elterliche Aufsicht.Über Disney Consumer Products, Games and PublishingDisney Consumer Products, Games and Publishing (CPGP) bringt die Magie der Marken und Franchises von The Walt Disney Company - darunter Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und andere - in den Alltag von Familien und Fans auf der ganzen Welt durch Produkte und Erlebnisse in mehr als 100 Einzelhandelskategorien, von Spielzeug und T-Shirts bis hin zu Apps, Büchern, Videospielen und mehr. Als Teil des Segments Disney Parks, Experiences and Products umfasst CPGP das weltweit größte Lizenzgeschäft, eine der größten Verlagsmarken für Kinder, einen führenden Lizenzgeber für interaktive Spiele auf verschiedenen Plattformen und die E-Commerce-Plattform shopDisney.Über DeinDesign GmbHEinzigartig, vielseitig und authentisch - das ist DeinDesign. Die DeinDesign GmbH wurde 2006 in Bad Kreuznach gegründet. Heute hat DeinDesign 140 Mitarbeiter und ist auf die Personalisierung von technischen Geräten spezialisiert. Von der Produktentwicklung bis zum Versand an den Kunden findet alles am Standort in Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) statt.Über FREENOW:FREENOW ist die Super-App für Mobilität mit der größten Fahrzeugauswahl in ganz Europa. In neun Märkten und über 150 Städten können Kunden bereits heute aus dem größten Angebot von Mobilitätsoptionen in nur einer App wählen. Durch die Integration verschiedener Mobilitätsmarken und Payment-Möglichkeiten können sie das nächstgelegene Taxi, Mietwagen mit Fahrer, Carsharing oder Mikromobilitätsoptionen wie E-Scooter, E-Mopeds und E-Bikes sowie Tickets für den ÖPNV innerhalb der FREENOW App buchen. Das Unternehmen bündelt so zahlreiche Mobilitätspartner, um urbane Mobilität effizienter und nachhaltiger zu gestalten, ohne neue Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Das deutsche Unternehmen gehört zum Mobilitäts-Joint-Venture der BMW Group und Mercedes-Benz Mobility. Insgesamt beschäftigt FREENOW rund 1.000 Mitarbeiter in mehr als 26 Büros. CEO von FREENOW ist Thomas Zimmermann.Weitere Informationen zu FREENOW finden Sie auf unserer Website. Die FREENOW App ist kostenlos für iOS- oder Android-Nutzer zum Download verfügbar.Über PandoraPandora ist die größte Schmuckmarke der Welt. Der handveredelte Schmuck von Pandora wird aus hochwertigen Materialien hergestellt und bietet unendlich viele Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung, die es den Menschen ermöglichen, ihren persönlichen Stil durch die Schmuckstücke zum Ausdruck zu bringen. Pandora begann vor mehr als 40 Jahren als kleines Schmuckgeschäft in Kopenhagen, Dänemark, und ist heute in über 100 Ländern vertreten. Nachhaltigkeit hat oberste Priorität: Bis 2025 wird Pandora nur noch recyceltes Silber und Gold für die Herstellung seiner Schmuckstücke verwenden und seine Treibhausgasemissionen in der gesamten Wertschöpfungskette bis 2030 um die Hälfte reduzieren.Über Snap Inc.Snap Inc. ist ein Technologieunternehmen. Wir glauben, dass die Kamera die größte Chance bietet, die Art und Weise zu verbessern, wie Menschen leben und kommunizieren. Wir helfen den Menschen dabei, sich persönlich weiterzuentwickeln, indem wir ihnen die Möglichkeit geben, sich auszudrücken, den Augenblick zu genießen, etwas über die Welt zu lernen und gemeinsam Spaß zu haben. Die drei Kernprodukte des Unternehmens sind Snapchat, eine visuelle Messaging-App, die die Beziehungen zu Freunden, Familie und der Welt bereichert, Lens Studio, eine Augmented Reality-Plattform, die AR in Snapchat und anderen Diensten ermöglicht und die AR-Brille Spectacles. Weitere Informationen finden Sie unter snap.com.Pressekontakt:The Walt Disney Company GSAConsumer Products Games & Publishing, Simone Speter, T: +49 (0) 89-99340-0Bundesweite Presseagentur:little big things GmbHKerstin Schulze, T: +49 (0)176 7071 3088, E-Mail: k.schulze@littlebigthings.deMichela Vincenzi, T: +49 (0)178 411 8371, E-Mail: m.vincenzi@littlebigthings.deOriginal-Content von: The Walt Disney Company GSA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65386/5530541