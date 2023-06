Buchungsseite für Langzeitaufenthalte stellt Karen Kochmannhat heute die jüngste Erweiterung seines Teams um zwei wichtige Mitglieder aus der Reise- und Immobilienbranche bekanntgegeben.



Karen Kochmann wurde von Yovivo für die Position des Strategic Growth Manager angeheuert. Frau Kochmann war früher Account Manager bei Expedia für die Balearen (wo sich der Sitz und das Team von Yovivo befinden). Sie verfügt über mehr als sieben Jahre Erfahrung, einen Masterabschluss in digitalem Marketing und E-Commerce sowie einen Abschluss in Bankwesen von der Lauder Business School.

"Ich plane, strategische Partnerschaften zu entwickeln, die Yovivo helfen werden, zu wachsen und sich als führende Marke für Langzeitaufenthalte zu positionieren. Mit meiner Erfahrung in den Bereichen Technologie und Tourismus werde ich frische Ideen sowohl in die Entwicklung der Plattform als auch in den geplanten B2C- und B2B-Ansatz einbringen können. Ich werde mich auch darauf konzentrieren, direkte Partnerschaften mit Hotels aufzubauen, um langfristige Strategien zu entwickeln und die Abhängigkeit von Dritten zu verringern", so Frau Kochmann.

Die Ernennung von Frau Kochmann zur Strategic Growth Managerin folgt dicht auf die Aufnahme von Erik Beekman in das Yovivo-Team. Herr Beekman ist ein erfahrener Immobilienexperte, Mitgründer und Eigentümer des Investment-Management-Unternehmens BEEX Real Estate und ehemaliger National Head of Agency bei Savills. Zusätzlich zu seinem starken Hintergrund in der Immobilienbranche hat er auch ein Proptech-Startup mitgegründet und verfügt über eine umfangreiche Ausbildung und Erfahrung im Gastgewerbe. Erik ist Chief Investment Officer (CIO) und Mitgründer der Immobiliensparte von Yovivo, die strategisch günstig gelegene Immobilien kaufen, bauen und in mittelfristige Unterkünfte unter der Marke Yovivo umwandeln wird.

Yovivo wurde von leidenschaftlichen Expats gegründet, die in den letzten 15 Jahren in mehr als 15 Ländern gelebt haben. An ihrem derzeitigen Firmensitz auf Mallorca, einer internationalen Drehscheibe des Gastgewerbes, wurde ihnen klar, dass Hotels ihre Produkte mit Buchungen für längere Aufenthalte anpassen, um wirtschaftlich nachhaltiger zu werden, nicht nur für ihr Geschäftswachstum, sondern auch als Reaktion auf den wachsenden Trend von Fernarbeitern und digitalen Nomaden.

In der Vergangenheit haben diese Nomaden vor allem Privathäuser gemietet, in letzter Zeit hat sich der Trend jedoch verschoben, und sie bevorzugen jetzt Hotelunterkünfte. Die Idee war, eine Plattform für weltweite Hotelbuchungen zu schaffen, um die Nachfrage nach dieser Art von Unterkünften für längere Aufenthalte zu günstigen Preisen zu befriedigen.

