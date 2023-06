Berlin und München (ots/PRNewswire) -CMG NewsDas EU-Parlament hat endgültig für das Aus des Verbrennungsmotors gestimmt. Ab 2035 dürfen in der Europäischen Union nur noch emissionsfreie Neuwagen verkauft werden. Für Deutschland, das Herkunftsland des ersten vierrädrigen Kraftfahrzeugs mit Verbrennungsmotor und eine traditionelle Herstellungsmacht von Autos, bedeutet es die Umstellung auf Batterie- sowie Wasserstofffahrzeuge, die Deutschland derzeit noch mit Subventionen fördert. Jedoch besteht das Dilemma darin, dass der Infrastrukturausbau für Elektromobilität in Deutschland nur langsam vorangeht.Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/de/9177951-e-autos-undbatterien-wo-china-und-deutschland-kooperieren-und-konkurrieren/Selbst wenn die Neuzulassungen für Elektroautos inzwischen schon über die 50-Prozent-Marke gesprungen sind, hat Deutschland mit unter 80 Ladestationen auf 1.000 Autos ein Problem. Die Umstellung auf Elektro dauert zu lange. Dies gilt nicht nur die Infrastruktur, sondern auch für die E-Auto-Werkstätten. Was kann Deutschland dabei von China, dem weltweit größten Markt der Elektromobilität, noch lernen? Wie können China und Deutschland beim Trend der zukünftigen Mobilität und Energie besser kooperieren und konkurrieren? Diesen Fragen widmen wir uns in den folgenden Videos.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2097624/E_Auto_01.mp4Video - https://mma.prnewswire.com/media/2097625/E_Auto_02.mp4Video - https://mma.prnewswire.com/media/2097626/E_Auto_03.mp4Video - https://mma.prnewswire.com/media/2097627/E_Auto_04.mp4Video - https://mma.prnewswire.com/media/2097628/E_Auto_05.mp4Video - https://mma.prnewswire.com/media/2097632/E_Auto_06.mp4Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2097623/Banner.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2097633/Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/e-autos-und-batterien---wo-china-und-deutschland-kooperieren-und-konkurrieren-301847907.htmlPressekontakt:Zheng An,zhengan@cgtncorp.comOriginal-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169281/5530790