Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Bei niemandem von uns läuft es immer rund. Wenn man aber immer nur nörgelt, meckert und ständig unzufrieden ist, nervt man nicht nur die Mitmenschen, sondern es tut auch gesundheitlich nicht gut. Marco Chwalek hat Lösungen für uns gefunden:Sprecher: Unzufrieden und eventuell sogar krank oder dankbar und gesünder leben? Andrea Mayer-Halm vom Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber", hat sich mit dem Thema beschäftigt und erklärt uns, warum es oft leichter ist, unzufrieden zu sein:O-Ton Andrea Mayer-Halm: 20 Sekunden"Also zugespitzt gesagt: Weil manche von uns überall Gefahr wittern. Das steckt von Natur aus tief in uns. Das hat uns vor vielen Jahren vielleicht geholfen, dass wir nicht vom Säbelzahntiger gefressen werden. Aber heute ist das Leben anders: Und ständige Unzufriedenheit kann krank machen. Das Gegenrezept: Dankbarkeit!"Sprecher: Und mehr Dankbarkeit bringt auch gesundheitliche Vorteile mit sich:O-Ton Andrea Mayer-Halm: 19 Sekunden"Wer das Gute wahrnehmen kann, ist zufriedener, schläft besser, hat weniger Kopfschmerzen und leidet seltener unter Depressionen. Es geht bei Dankbarkeit um Anerkennung und Wertschätzung schöner Dinge und positiver Taten. Man muss sich allerdings bewusst entscheiden, wieder dankbarer zu sein. Das kommt nicht einfach so."Sprecher: Die gut Nachricht aber ist: Man kann Dankbarkeit trainieren:O-Ton Andrea Mayer-Halm: 18 Sekunden"Das kann jede und jeder selber für sich üben. Man braucht gar keinen teuren Kurs dafür. Sie können Dankbarkeitstagebücher führen oder Dankesbriefe schreiben. Es gibt sogar unterstützende Apps. Und was mir besonders gut gefällt: So Fotoordner auf dem Smartphone, wo man Momente festhält, für die man besonders dankbar ist."Abmoderation: So eine Trainingseinheit ist sicher kein Allheilmittel, aber es ist ein guter Anfang, um aktiver wahrzunehmen, wofür man dankbar sein kann und macht das Leben so wieder gesünder und schöner, berichtet der "Senioren Ratgeber".