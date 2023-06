Die amerikanische Hudson Pacific Properties Inc. (ISIN: US4440971095, NYSE: HPP) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,125 US-Dollar je Aktie an ihre Anteilsinhaber auszahlen. Im Vergleich zum Vorquartal (0,25 US-Dollar) wird die Dividende damit halbiert. Die Ausschüttung für das zweite Quartal erfolgt am 30. Juni 2023 (Record date: 20. Juni 2023). Hudson Pacific ist 2006 gegründet worden und hat sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...