HABECK/WÄRMEPUMPE - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will bei dem von ihm geplanten Einbauverbot von Öl- und Gasheizungen eine gewichtige Ausnahme einführen. Werden Straßenzüge oder Stadtteile an das Fernwärmenetz angeschlossen, sollen Hausbesitzer beim Heizungstausch keine Wärmepumpe einbauen müssen. Das geht aus der Beschlussvorlage für ein Treffen Habecks mit der Energiewirtschaft am Montag hervor, die der Augsburger Allgemeinen vorliegt. "Wenn ein Wärmenetzbetreiber einen solchen Ausbau verbindlich verfolgt, sollten daran interessierte Gebäudeeigentümer:innen (…) von der Pflicht zum Einbau einer die 65-Prozent-Vorgabe für erneuerbare Energien erfüllenden Heizung befreit werden", heißt es in dem Papier. (Augsburger Allgemeine)

BDEW/WÄRMEGIPFEL - Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW, hat vor dem Fernwärmegipfel der Bundesregierung an diesem Montag mehr Flexibilität bei der kommunalen Wärmeplanung angemahnt. "Die Fernwärme ist ein zentraler Baustein für eine erfolgreiche Wärmewende. Dabei ist sie nicht nur - wie häufig angenommen - ein Instrument in Städten, sondern bietet auch Potenziale im ländlichen Raum", sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. "Um den Ausbau zu beschleunigen, braucht es aber Rückenwind von der Bundesregierung, indem die gesetzlichen Rahmenbedingungen entsprechend angepasst werden." (Rheinische Post)

ATOMSTROM - Die Bundesnetzagentur setzt bei der Energiestabilität in Deutschland auch auf den Import von Atomstrom aus Frankreich. Wie Bild schreibt, hat das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) eine entsprechende Bedarfsanalyse der Netzagentur bestätigt. Danach sei in der Analyse "der gesetzliche Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie in Deutschland und eine begrenzte Verfügbarkeit der Leistung der Kernkraftwerke in Frankreich unterstellt", zitiert Bild aus einer Antwort des BMWK auf eine parlamentarische Anfrage des stellvertretenden CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn. (Bild)

June 12, 2023

