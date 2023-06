Vor wichtigen Notenbankentscheidungen im Wochenverlauf wird sich der DAX wohl auch am Montag nicht von den 16.000 Punkten lösen können. Mit 16.004 Punkten taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start an der Marke, an der sich Bullen und Bären seit Anfang Mai schon um die Richtung streiten.Die IG-Taxe weist auf ein Plus von 0,34 Prozent hin. Gespannt wird auf US-Inflationszahlen am Dienstag gewartet, die für die am Mittwoch folgende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank ...

