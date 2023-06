DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Australien bleiben die Börsen wegen King's Birthday geschlossen.

TAGESTHEMA

Rheinmetall-Chef Armin Papperger rechnet angesichts glänzender Geschäftsaussichten mit einem weiter steigenden Aktienkurs. Zwar sei er mit der Entwicklung der Rheinmetall-Titel "sehr zufrieden", trotzdem halte er einen noch höheren Börsenwert für fair, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "2025 dürfte unser operatives Ergebnis bei 1,5 vielleicht sogar 1,7 Milliarden Euro liegen. Für eine faire Bewertung multiplizieren Sie das mit dem Faktor elf bis zwölf. Dann haben Sie ungefähr die Größenordnung", so Papperger weiter. Eine Bewertung von 17 Milliarden Euro sei mittelfristig realistisch. Der Aktienkurs hat sich seit Dezember 2021 verdreifacht. Derzeit wird Rheinmetall an der Börse mit etwa 10,5 Milliarden Euro bewertet.

Im Hinblick auf Bestellungen aus dem 100 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögen für die Bundeswehr zeigte sich Papperger zuversichtlich. "Wir sind im Augenblick dabei, mehrere sehr große Aufträge zu verhandeln: Panzer, Munition, demnächst Flugabwehr - und Flugzeuge. Dabei geht es um lange Laufzeiten und viele Milliarden Euro". Allerdings solle Rheinmetall nicht zu einem reinen Rüstungskonzern werde.

TAGESTHEMA II

Novartis kauft für bis zu 3,5 Milliarden Dollar das US-Biotechnikunternehmen Chinook Therapeutics. Die Boards beider Firmen haben der Transaktion bereits zugestimmt. Das Unternehmen aus Seattle hat sich auf die Entwicklung von Medikamenten gegen seltene, schwere chronische Nierenerkrankungen spezialisiert. Novartis bietet 40 Dollar je Aktie. Die Chinook-Aktie hatte den Handel am Freitag mit 23,99 Dollar beendet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, ao HV zur Abstimmung über

Kapitalherabsetzung zur vollständigen Übernahme durch Siemens Energy AG

(möglicherweise Fortsetzung am 13.6.)

22:00 US/Oracle Corp, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Saint-Gobain: 2,00 EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.022,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.312,00 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 14.598,00 +0,3% Nikkei-225 32.411,32 +0,5% Schanghai-Composite 3.232,62 +0,0% Hang-Seng-Index 19.365,22 -0,1% +/- Ticks Bund -Future 134,11 -1 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 15.949,84 -0,3% DAX-Future 15.976,00 -0,3% XDAX 15.966,20 -0,3% MDAX 27.154,14 -0,1% TecDAX 3.198,39 -0,1% EuroStoxx50 4.289,79 -0,2% Stoxx50 3.972,76 -0,1% Dow-Jones 33.876,78 +0,1% S&P-500-Index 4.298,86 +0,1% Nasdaq-Comp. 13.259,14 +0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,12 +25

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Knapp behauptet - Im Fokus standen die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank am Mittwoch und der EZB am Donnerstag, was insgesamt für Zurückhaltung sorgte. Nach einer Gewinnwarnung brach die Aktie des britischen Speziachemieanbieters Croda um mehr als 12 Prozent ein, was den Stoxx-Chemie-Subindex (-1,9%) auch in der Breite belastete. Danone fielen um 1,9 Prozent. "Am Markt kursieren Berichte, nach denen Danone die Preise deutlich senkt, vermutlich auf Druck der Handelskonzerne", hieß es dazu im Handel. Dassault Systemes (-2,5%) hatte zwar angekündigt, den Gewinn je Aktie in fünf Jahren auf 2,20 Euro bis 2,40 Euro zu verdoppeln; laut Jefferies liegt die Markterwartung aber bereits bei 2,40 Euro. Die schwer gebeutelte und kürzlich auf ein Rekordtief gesunkene Aktie der im Schlichtungsverfahren mit den Gläubigern befindlichen Casino setzte die Erholung der Vortage um 8,8 Prozent fort. Dass Fusionspläne mit Teract (+1,5%) gescheitert waren, belastete die Aktie des Einzelhändlers nur vorübergehend.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut im Markt lagen im DAX die Versorger: RWE gewannen 1,7 und Eon 0,6 Prozent. An der Gewinnerspitze standen Rheinmetall und Vonovia mit 1,7 bzw 3,2 Prozent. In der zweiten Reihe gaben Shop Apotheke um 8,3 Prozent nach. HSBC hatte die Aktie auf "Reduce" gesenkt. Dagegen stiegen Auto1 nach einem starken Ausblick des Internet-Gebrauchtwagenhändlers Carvana um 6,1 Prozent. Varta erholten sich nach dem jüngsten Absturz nachrichtenlos um 5,7 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Mangels neuer Unternehmensmeldungen kam es laut Lang & Schwarz zu keinen auffälligen Einzelbewegungen.

USA - AKTIEN

Behauptet - Erneut war Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch spürbar. An den Vortagen war die Markteinschätzung über die anstehende Entscheidung zwar recht volatil, allerdings auf einem Niveau, auf dem weiter mit klarer Mehrheit eine Pause im Zinserhöhungszyklus erwartet wird. Mit der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Dienstag könnte unmittelbar vor dem Zinsentscheid aber noch einmal Bewegung aufkommen. Die Tesla-Aktie (+4,1%) legte den elften Handelstag in Folge zu. Zuletzt hatten robuste Absatzzahlen aus China für gute Stimmung gesorgt. Nun hat Tesla laut General Motors zugestimmt, GM-Kunden ab dem nächsten Jahr Zugang zu 12.000 Tesla-Schnellladestationen, den so genannten Superchargern, zu gewähren. Für die GM-Aktie ging es um 1,1 Prozent aufwärts. Für Ford (+1,2%) war eine ähnliche Vereinbarung zuvor bereits geschlossen worden.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,62 +8,5 4,53 19,9 5 Jahre 3,93 +6,0 3,87 -7,5 7 Jahre 3,84 +4,0 3,80 -12,9 10 Jahre 3,74 +2,4 3,72 -13,8 30 Jahre 3,89 -0,1 3,89 -8,3

Die Kurse der US-Anleihen gaben die Notierungen nach, besonders am kürzeren Ende. Der Markt habe die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen der US-Notenbank noch in diesem Jahr reduziert, hieß es dazu mit Verweis auf die offenbar weiter recht robuste Konjunktur. Am kommenden Mittwoch werde derweil zwar überwiegend mit einer Zinserhöhungspause gerechnet, dafür aber mit einer weiteren Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Juli.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,0746 -0,0% 1,0747 1,0754 +0,4% EUR/JPY 149,83 -0,0% 149,87 149,80 +6,8% EUR/CHF 0,9716 +0,1% 0,9709 0,9702 -1,8% EUR/GBP 0,8547 +0,1% 0,8541 0,8548 -3,4% USD/JPY 139,44 +0,0% 139,43 139,30 +6,3% GBP/USD 1,2573 -0,1% 1,2582 1,2579 +4,0% USD/CNH 7,1480 +0,1% 7,1405 7,1390 +3,2% Bitcoin BTC/USD 25.823,52 -0,9% 26.057,14 26.589,07 +55,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar erholte sich etwas von seinen Vortagesverlusten, der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent. Teilnehmer sahen hierin eine reine Gegenbewegung. Der Dollar dürfte nur moderat fallen, wenn die US-Notenbank die Zinssätze unverändert lassen sollte, so die Einschätzung der MUFG Bank, denn die Fed dürfte die Tür für eine weitere Zinserhöhung im Juli offen lasse. Dazu könnte die EZB bei ihrer Sitzung am kommenden Donnerstag angesichts des schwächeren Wachstums und der schwächeren Inflation in der Eurozone ihre falkenhaften Signale zurückschrauben.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,38 70,17 -1,1% -0,79 -13,1% Brent/ICE 73,86 74,79 -1,2% -0,93 -11,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben nach einem volatilen Handel um rund 1,5 Prozent nach. Vor allem anhaltende Nachfragesorgen und Spekulationen um eine mögliche Einigung der USA im Atomstreit mit dem Iran belasteten. Letzteres könnte dazu führen, dass eine größere Menge an iranischem Öl auf den Markt komme. Unterdessen hatten die USA eine mögliche Einigung aber als falsch bezeichnet.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.959,23 1.961,24 -0,1% -2,02 +7,4% Silber (Spot) 24,17 24,30 -0,5% -0,13 +0,8% Platin (Spot) 1.008,70 1.014,55 -0,6% -5,85 -5,6% Kupfer-Future 3,76 3,79 -0,8% -0,03 -1,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (-0,3%) bewegte sich wenig. Auch am Edelmetallmarkt werde mit Spannung auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank in det kommenden Woche geschaut, hieß es.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

DEUTSCHLAND - Politik

Die AfD kann ihr außergewöhnlich hohes Niveau in den Umfragen halten. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, kommt die AfD wie in der Vorwoche auf 19 Prozent. Die SPD kann um einen Prozentpunkt zulegen und kommt auf 20 Prozent. Die Grünen bleiben bei 13 Prozent, die FDP verliert einen Prozentpunkt und kommt auf 8 Prozent. Stärkste Kraft bleibt die Union mit unverändert 27 Prozent.

GRIECHENLAND

Fitch hat das Rating mit BB+ bestätigt, der Ausblick lautet auf stabil.

GROSSBRITANNIEN - Politik

June 12, 2023 01:33 ET (05:33 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Keir Starmer, hat vorgezogene Parlamentswahlen gefordert, nachdem Ex-Premierminister Boris Johnson und zwei weitere Mitglieder der konservativen Partei als Abgeordnete zurückgetreten sind.

SCHOTTLAND - Innenpolitik

Die frühere schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon ist nach Angaben von Polizei und britischen Medien im Zuge von Finanzermittlungen gegen ihre Partei festgenommen worden.

USA/CHINA

US-Außenminister Antony Blinken will in gut einer Woche seinen vor vier Monaten wegen des Überflugs eines mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballons über die USA abgesagten China-Besuch nachholen. Das Außenministerium hat die Reise bisher nicht offiziell angekündigt.

USA - Innenpolitik

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist in der Dokumentenaffäre in 37 Punkten angeklagt worden. Sonderermittler Jack Smith strebt einen "zügigen Prozess" gegen den früheren US-Präsidenten an.

SÜSSWARENINDUSTRIE DEUTSCHLAND

Das Arbeitsgericht Hamburg hat die angekündigten Streiks in der deutschen Süßwarenindustrie in mehreren Regionen vorerst verboten, weil in den betroffenen Regionen die Laufzeit der Tarifverträge noch nicht beendet ist.

DEUTSCHE POST

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat sich offen für eine Reduzierung der Briefzustellungstage. "Noch ist die Post verpflichtet, sechs Tage die Woche zuzustellen. Aber unsere Gesellschaft und unser Kommunikationsverhalten haben sich geändert", sagte er. Die Entscheidung liege aber beim Bundestag. Bei der Forderung der Deutschen Post nach einer Portoerhöhung bremst Müller.

TRATON

erwartet hohe finanzielle Belastungen durch die geplante EU-Abgasregulierung Euro 7. "Man bürdet uns für den Fall, dass das Gesetz so kommt wie jetzt geplant, enorme Kosten von grob geschätzt rund einer Milliarde Euro in der Gruppe für die Investition in eine auslaufende Technologie auf, obwohl wir vor einer gewaltigen Transformation stehen", sagte Traton-Vorstandsmitglied und Chef des Tochterunternehmens MAN, Alexander Vlaskamp, der Welt am Sonntag.

DEUTSCHE BAHN

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat seine Ablehnung zu einer kompletten Zerschlagung der Deutschen Bahn in voneinander unabhängige Transport- und Infrastruktursparten bekräftigt.

CA IMMOBILIEN

hat Vorstandsmitglied Keegan Viscius ab 10. Juni zum CEO bestellt. Viscius gehört dem Vorstand seit dem 1. November 2018 an und verantwortete bislang als CIO unter anderem die operativen Kernbereiche Asset- und Transaktionsmanagement.

BIOGEN/EISAI

Das Alzheimer-Medikament Leqembi des US-Biotechnologiekonzern Biogen und des japanischen Pharmaunternehmens Eisai steht vor der endgültigen Zulassung in den USA durch die FDA. Das Medikament war im Januar 2023 von der FDA in einem beschleunigten Verfahren vorläufig zugelassen worden.

ENI

hat die Genehmigung erhalten, in der zweiten Jahreshälfte mit den Arbeiten im Öl- und Gasfeld Baleine - oder Whale - in der Elfenbeinküste zu beginnen.

GEORG FISCHER

will die finnische Uponor für 2,1 Milliarden Euro (28,85 Euro pro Aktie) übernehmen.

GLENCORE / TECK

hat seine Taktik gegenüber dem kanadischen Bergbauunternehmens Teck Resources offenbar geändert. Wie informierte Personen sagten, hat Glencore Interesse an einem Kauf nur des Kohlegeschäftes bekundet. Ursprünglich hatte Glencore eine Übernahme des gesamten Unternehmens angestrebt. Die Offerte hatte einen Wert von 23 Milliarden Dollar. Dies hatte Teck jedoch abgelehnt.

IBERDROLA

verkauft Geschäftsaktivitäten in Mexiko für rund 6 Milliarden Dollar.

VIVENDI/LAGARDERE

Die EU hat die Übernahme von Lagardere durch Vivendi unter der Bedingung genehmigt, dass Vivendi sein Verlagsgeschäft Editis und die dazugehörigen Unternehmen sowie das Prominentenmagazin Gala veräußert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

