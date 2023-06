Autel Energy, ein führender Anbieter von Ladegeräten für private und gewerbliche Elektrofahrzeuge, freut sich, seine Teilnahme an der kommenden Power2Drive Europe 2023 anzukündigen, die vom 14. bis 16. Juni 2023 auf der Messe München stattfindet. Auf dieser mit Spannung erwarteten Veranstaltung wird Autel Energy zwei innovative Produkte vorstellen, den MaxiCharger AC Ultra und den MaxiCharger AC Compact, sowie einen noch nie zuvor gezeigten Prototyp, den MaxiCharger DC HiPower.

Der MaxiCharger AC Ultra setzt einen neuen Industriestandard für das Laden von Elektrofahrzeugen. Mit einer bemerkenswerten Ladeleistung von 22 kW pro Anschluss ermöglicht dieses Ladegerät das gleichzeitige Schnellladen von zwei Fahrzeugen und bietet eine außergewöhnliche Reichweite von bis zu 140 km in nur 60 Minuten. Sein robustes Design bietet die Flexibilität, an der Wand oder auf dem Boden montiert zu werden, und wird so den unterschiedlichsten Anwendungsanforderungen gerecht.

Der MaxiCharger AC Compact ist ein ultimativ kostengünstiges Produkt in Bezug auf Größe, Gewicht und Ladegeschwindigkeit. Mit einer AC-Ladeleistung von bis zu 22 kW erreicht dieses tragbare Ladegerät eine dreimal schnellere Ladegeschwindigkeit als herkömmliche AC-Ladegeräte. Das modulare Design ist leichter als ein Laptop und ermöglicht eine einfache Installation und Wartung, wodurch der Endverbraucher mehr Geld spart.

Zusätzlich zu diesen neuen Produkten wird Autel Energy auch einen Blick auf den MaxiCharger DC HiPower werfen, einen hochmodernen Prototyp, der Ende dieses Jahres offiziell auf den Markt kommen soll. Dieses DC-Ladegerät unterstützt eine beeindruckende Ladeleistung von 640 kW und verspricht eine noch schnellere Ladegeschwindigkeit, um das Ladeerlebnis für die Benutzer weiter zu verbessern.

"Wir freuen uns, dass wir auf der Power2Drive Europe unsere geschätzten Kunden und Liebhaber von E-Ladegeräten treffen können", sagte Ting Cai, CEO von Autel Europe. "Mit der Einführung des MaxiCharger AC Ultra und des MaxiCharger AC Compact setzen wir neue Maßstäbe für schnelles und effizientes Laden von Elektrofahrzeugen. Wir sind zuversichtlich, dass unsere innovative Technologie den Markt für das Aufladen von Elektrofahrzeugen maßgeblich beeinflussen wird."

Autel Energy setzt sich weiterhin für die Einhaltung der neuen europäischen Energiegesetze und -vorschriften ein. Durch engagierte Bemühungen in der Produktentwicklung und Zertifizierung liefert Autel Energy weiterhin innovative und konforme Ladelösungen. Durch die Konzentration auf den technologischen Fortschritt will sich Autel Energy als führender Anbieter von Ladegeräten für Privathaushalte und Unternehmen in der Branche etablieren.

Kunden sind herzlich eingeladen, Autel Energy in Halle B6 Stand 520 zu besuchen, um die EV-Ladelösungen von Autel zu erleben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://autelenergy.com

