Der Schaffhauser Industriekonzern bietet 2,2 Milliarden Euro für den Sanitärhersteller Uponor.Schaffhausen - Georg Fischer (GF) strebt eine milliardenschwere Akquisition in Finnland an. Der Schaffhauser Industriekonzern bietet 2,2 Milliarden Euro für den Sanitärhersteller Uponor. Zusammen soll ein führender Anbieter von nachhaltigen Rohrleitungssystemen geschaffen werden. GF lanciert ein öffentliches Barangebot für alle Uponor-Aktien über 28,85 Euro pro Aktie, teilte der Konzern am Montag...

