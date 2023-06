DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Australien bleiben die Börsen wegen King's Birthday geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis verstärkt sich mit einer Milliardenübernahme in den USA. Für bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar soll laut Mitteilung das Biotechunternehmen Chinook Therapeutics gekauft werden. Die Boards beider Firmen hätten der Transaktion bereits zugestimmt. Das Unternehmen aus Seattle hat sich auf die Entwicklung von Medikamenten gegen seltene, schwere chronische Nierenerkrankungen spezialisiert. Die Transaktion werde voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Bis zum Abschluss des Deals werde Chinook weiterhin als eigenständiges und unabhängiges Unternehmen tätig sein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:00 Oracle Corp, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

INDEX-ÄNDERUNG

Die Aktien des Technologieunternehmens Onsemi werden in den Nasdaq-100 aufgenommen. Sie ersetzen dort die Titel des US-Elektroautoherstellers Rivian Automotive. Die Umsetztung soll mit Handelsbeginn am 20. Juni erfolgen, teilte die Nasdaq mit. Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + NASDAQ-100 NEUAUFNAHME - Onsemi HERAUSNAHME - Rivian Automotive ===

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.311,50 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.593,25 +0,3% Nikkei-225 32.390,49 +0,4% Hang-Seng-Index 19.386,73 -0,0% Kospi 2.625,89 -0,6% Shanghai-Composite 3.232,71 +0,0% S&P/ASX 200 FEIERTAG

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Anleger halten sich auch in Asien zunehmend zurück vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank zur Wochenmitte. Allgemein wird erwartet, dass die Fed eine Pause in ihrem Zinserhöhungskurs einlegt. In Tokio bekommt der Nikkei-Index Rückenwind kommt von Pharma- und Gesundheitswerten. Eisai gewinnen 1,7 Prozent und setzten die Aufwärtsbewegung der Vortage fort. Das Alzheimer-Medikament Leqembi, das Eisai mit dem US-Unternehmen Biogen entwickelt hat, steht in den USA vor einer endgültigen Zulassung. An den chinesischen Börsen drücken Sorgen über die wirtschaftliche Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Die Analysten von Citic Securities gehen davon aus, dass die Volatilität in nächster Zeit anhalten könnte, bevor es eine deutlichere Erholung geben könnte. Die Anleger seien weiterhin geteilter Meinung hinsichtlich der Wirtschaftsaussichten für das zweite Halbjahr. Auch der Kospi in Südkorea gibt etwas nach. Das Handelsvolumen sei im Vorfeld der Zinssitzung der US-Notenbank dünn, heißt es. Die Aktien der Rüstungskonzerne Hyundai Rotem (+3,2%) und LIG Nex1 (+1,1%) profitieren von den jüngsten Auftragseingängen für Panzer und Luftabwehrsysteme. Die Titel des Kampfjet-Herstellers Korea Aerospace Industries und des Triebwerks- und Munitionslieferanten Hanwha Aerospace steigen ebenfalls um 1,5 bzw. 0,8 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Biogen stiegen um 6,5 Prozent, nachdem die Aktie zuvor vom regulären Handel ausgesetzt war wegen einer bevorstehenden Nachricht. Wie dann bekannt wurde, steht das Alzheimer-Medikament Leqembi, das Biogen zusammen mit der japanischen Eisai entwickelt hat, in den USA vor der endgültigen Zulassung durch die US-Gesundheitsbehörde FDA. Die Aktie von Blue Apron gab um 15,5 Prozent nach, nachdem sie zuvor im regulären Handel um rund 67 Prozent nach oben geschossen war. Hintergrund des Kurssprungs war eine Vereinbarung zur Übertragung der Betriebsinfrastruktur an Freshrealm. Im Rahmen der Übereinkunft, die mit bis zu 50 Millionen Dollar bewertet wird, erhält Blue Apron eine Vorauszahlung von etwa 25 Millionen und Freshrealm Fulfillment-Zentren, Ausrüstung und Know-how. Chase stiegen um 1,6 Prozent, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, dass das Spezialchemieunternehmen seinen eigenen Verkauf in Betracht zieht.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.876,78 +0,1% 43,17 +2,2% S&P-500 4.298,86 +0,1% 4,93 +12,0% Nasdaq-Comp. 13.259,14 +0,2% 20,62 +26,7% Nasdaq-100 14.528,36 +0,3% 43,82 +32,8% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 826 Mio 830 Mio Gewinner 1.116 1.427 Verlierer 1.815 1.515 Unverändert 113 127

USA - AKTIEN

Behauptet - Erneut war Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch spürbar. An den Vortagen war die Markteinschätzung über die anstehende Entscheidung zwar recht volatil, allerdings auf einem Niveau, auf dem weiter mit klarer Mehrheit eine Pause im Zinserhöhungszyklus erwartet wird. Mit der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Dienstag könnte unmittelbar vor dem Zinsentscheid aber noch einmal Bewegung aufkommen. Die Tesla-Aktie (+4,1%) legte den elften Handelstag in Folge zu. Zuletzt hatten robuste Absatzzahlen aus China für gute Stimmung gesorgt. Nun hat Tesla laut General Motors zugestimmt, GM-Kunden ab dem nächsten Jahr Zugang zu 12.000 Tesla-Schnellladestationen, den so genannten Superchargern, zu gewähren. Für die GM-Aktie ging es um 1,1 Prozent aufwärts. Für Ford (+1,2%) war eine ähnliche Vereinbarung zuvor bereits geschlossen worden.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,62 +8,5 4,53 19,9 5 Jahre 3,93 +6,0 3,87 -7,5 7 Jahre 3,84 +4,0 3,80 -12,9 10 Jahre 3,74 +2,4 3,72 -13,8 30 Jahre 3,89 -0,1 3,89 -8,3

Die Kurse der US-Anleihen gaben nach, besonders am kürzeren Ende. Der Markt habe die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen der US-Notenbank noch in diesem Jahr reduziert, hieß es dazu mit Verweis auf die offenbar weiter recht robuste Konjunktur. Am kommenden Mittwoch werde derweil zwar überwiegend mit einer Zinserhöhungspause gerechnet, dafür aber mit einer weiteren Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Juli.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:28 % YTD EUR/USD 1,0745 -0,0% 1,0747 1,0772 +0,4% EUR/JPY 149,83 -0,0% 149,87 150,26 +6,8% EUR/GBP 0,8547 +0,1% 0,8541 0,8583 -3,4% GBP/USD 1,2572 -0,1% 1,2582 1,2550 +3,9% USD/JPY 139,44 +0,0% 139,43 139,48 +6,3% USD/KRW 1.287,69 0% 1.287,69 1.291,98 +2,0% USD/CNY 7,1286 +0,0% 7,1286 7,1243 +3,3% USD/CNH 7,1482 +0,1% 7,1405 7,1333 +3,2% USD/HKD 7,8395 +0,0% 7,8391 7,8373 +0,4% AUD/USD 0,6746 +0,1% 0,6741 0,6713 -1,0% NZD/USD 0,6123 -0,1% 0,6126 0,6096 -3,6% Bitcoin BTC/USD 25.823,54 -0,9% 26.057,14 26.476,98 +55,6%

Der Dollar erholte sich etwas von seinen Vortagesverlusten, der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent. Teilnehmer sahen hierin eine reine Gegenbewegung. Der Dollar dürfte nur moderat fallen, wenn die US-Notenbank die Zinssätze unverändert lassen sollte, so die Einschätzung der MUFG Bank, denn die Fed dürfte die Tür für eine weitere Zinserhöhung im Juli offen lassen. Dazu könnte die EZB bei ihrer Sitzung am kommenden Donnerstag angesichts des schwächeren Wachstums und der schwächeren Inflation in der Eurozone ihre falkenhaften Signale zurückschrauben.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,27 70,17 -1,3% -0,90 -13,2% Brent/ICE 73,86 74,79 -1,2% -0,93 -11,8%

Die Ölpreise gaben nach einem volatilen Handel um rund 1,5 Prozent nach. Vor allem anhaltende Nachfragesorgen und Spekulationen um eine mögliche Einigung der USA im Atomstreit mit dem Iran belasteten. Letzteres könnte dazu führen, dass eine größere Menge an iranischem Öl auf den Markt komme. Unterdessen hatten die USA eine mögliche Einigung aber als falsch bezeichnet.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.959,16 1.961,24 -0,1% -2,08 +7,4% Silber (Spot) 24,17 24,30 -0,5% -0,13 +0,8% Platin (Spot) 1.008,30 1.014,55 -0,6% -6,25 -5,6% Kupfer-Future 3,76 3,79 -0,8% -0,03 -1,5%

Der Goldpreis (-0,3%) bewegte sich wenig. Auch am Edelmetallmarkt werde mit Spannung auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank in det kommenden Woche geschaut, hieß es.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

USA/CHINA

US-Außenminister Antony Blinken will in gut einer Woche seinen vor vier Monaten wegen des Überflugs eines mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballons über die USA abgesagten China-Besuch nachholen. Das Außenministerium hat die Reise bisher nicht offiziell angekündigt.

USA/CHINA

