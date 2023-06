Der Tabakkonzern Philip Morris International Inc. (ISIN: US7181721090, NYSE: PM) gibt eine Quartalsdividende in Höhe von 1,27 US-Dollar je Anteilsschein bekannt. Anteilsinhaber des Konzerns erhalten die nächste Auszahlung am 11. Juli 2023. Ex-Dividenden Tag ist der 22. Juni 2023. Mitte September 2022 gab der Konzern eine Anhebung der Dividende um 1,6 Prozent auf den aktuellen Betrag bekannt. Damit werden auf ...

