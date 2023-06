Den Haag, NL (ots) -Solar Monkey, ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die Solarenergiebranche in Privathaushalten, freut sich, seine Expansion in den deutschen Markt bekannt geben zu können. Dies stellt einen bedeutenden Wachstumsmarkt in den strategischen Plänen des Unternehmens dar. Darüber hinaus ist Solar Monkey stolz darauf, in den britischen Markt einzutreten und damit seine Position als wichtiger Akteur im europäischen Solarenergie-Software-Sektor zu festigen.Mit mehr als 1 Million Projektauslegungen und Angeboten ist Solar Monkey zu einem zuverlässigen Werkzeug geworden, das in mehr als 250.000 PV-Anlagen in ganz Europa eingesetzt wird. Die Niederlande weisen die höchste Anzahl installierter PV-Anlagen pro Kopf auf und gelten als das am stärksten digitalisierte Land in der EU. Solar Monkey beabsichtigt, seine Erfahrungen und sein Wissen aus diesen Aspekten des niederländischen Marktes zu nutzen, um das Wachstum in anderen europäischen Ländern zu unterstützen.Deutschland ist bekannt für sein Engagement für erneuerbare Energien und stellt einen idealen Markt für die innovativen Softwarelösungen von Solar Monkey dar. Durch das Angebot modernster Auslegungs- und Vertriebssoftware will Solar Monkey die deutsche Solarindustrie mit benutzerfreundlichen, effizienten und zeitsparenden Werkzeugen ausstatten."Der Markt ist bereit für exponentielles Wachstum", sagt Jan Pieter Versluijs, CEO und Mitbegründer von Solar Monkey. "Wir helfen den Installateuren, das Beste daraus zu machen." Obwohl die Ambitionen von Solar Monkey im Laufe der Jahre exponentiell gewachsen sind, ist das Hauptziel immer noch dasselbe: Solarinstallateure und Unternehmen mit einfach zu bedienender Planungssoftware für den Erfolg in schnell entwickelnden Märkten auszustatten.Die Softwarelösungen von Solar Monkey bieten fortschrittliche Funktionen, die speziell auf PV-Anlagen für Privathaushalte zugeschnitten sind. Darunter sind präzise Standortbewertungen, genaue Ertragsschätzungen und detaillierte Berichte. Durch den Einsatz hochentwickelter Algorithmen und Kartierungsdaten berücksichtigt die Software von Solar Monkey verschiedene Faktoren wie Verschattung, Ausrichtung der Module und geografische Lage. Dies ermöglicht präzise Vorhersagen und eine optimierte Auslegung von Solarmodulen, um eine optimale Leistung für Hausbesitzer zu gewährleisten.Solar Monkey expandiert nach Deutschland und Großbritannien und setzt sich weiterhin für Innovation, Nachhaltigkeit und den globalen Übergang zu sauberer Energie ein. Mit seiner benutzerfreundlichen Software und der schnellen Einrichtungszeit möchte Solar Monkey die Solarenergiebranche in diesen Märkten und darüber hinaus unterstützen und effizientere und effektivere Solaranlagen für Haushalte ermöglichen.Pressekontakt:Für weitere Informationen über Solar Monkey und seine Softwarelösungen besuchen Sie bitte www.solarmonkey.de oder kontaktieren Sie das Unternehmen direkt unter info@solarmonkey.dejonathan@solarmonkey.nl+31 6 12 70 41 84Solar Monkey,Wilhelmina van Pruisenweg 35,2595 AN Den Haag,Original-Content von: Solar Monkey, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170473/5530821