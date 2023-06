Unter anderem positive Entwicklungen an den Finanz- und Währungsmärkten liessen den Gewinn in die Höhe klettern.Baden - Axpo hat im ersten Halbjahr 2022/23 den Umsatz erneut gesteigert, dies nachdem der Energiekonzern bereits vor einem Jahr von extrem hohen Strompreisen profitiert hatte. Unter anderem positive Entwicklungen an den Finanz- und Währungsmärkten liessen derweil den Gewinn in die Höhe klettern. Die Gesamtleistung der Axpo stieg im ersten Semester 2022/23 (per Ende März) auf 6,50...

Den vollständigen Artikel lesen ...